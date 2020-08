Redmi K30 Ultra, lo smartphone top di gamma con prezzo mini: quanto costa

Non solo smartphone premium con prezzi elevati e comparti fotografici da record. Durante l’evento per il decimo compleanno, Xiaomi ha dato spazio anche ad altri smartphone, con caratteristiche inferiori ma sempre molto interessanti. A salire sul palco è stato il Redmi K30 Ultra, lanciato in Cina con il nome di “Extreme Commemorative Edition”. Se il Mi 10 Ultra ha stupito tutti per le sue performance, il Redmi K30 Ultra lo fa per il prezzo: la versione con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna costa poco meno di 250 euro.

Un prezzo con cui solitamente si acquista uno smartphone medio di gamma e non un top di gamma in grado di assicurare prestazioni molto elevate. A bordo è presente il chipset Mediatek Dimensity 1000+ che assicura anche il supporto alla rete 5G. Per quanto riguarda la RAM e la memoria interna varia in base ai quattro modelli disponibili. Uno dei punti forti del dispositivo è lo schermo e il design: cornici sottilissime e fotocamera con sistema pop-up che spunta fuori dalla cornice superiore solo quando serve.

La scheda tecnica del Redmi K30 Ultra

Non raggiunge le stesse prestazioni del Mi 10 Ultra, ma siamo comunque di fronte a un dispositivo molto potente. Il Redmi K30 Ultra si basa su un processore Mediatek Dimensity 1000+ realizzato con un processo a 7 nanometri. A supporto 6-8GB di RAM e 128-256-512GB di memoria interna. Lo schermo è da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz. Come detto, il display è sicuramente uno dei punti di forza del dispositivo: il refresh rate così elevato permette la massima fluidità d’utilizzo.

Il comparto fotografico è di buon livello, ma non eccezionale. Il sensore principale è da 64 Megapixel, con a supporto un obiettivo grandangolare da 13 Megapixel, una fotocamera da 5 Megapixel per le foto macro e un ultimo sensore da 2 Megapixel per la profondità di campo. La fotocamera frontale è da 20 Megapixel e fuoriesce tramite un sistema pop-up.

La batteria è da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Il lettore d’impronta è sotto lo schermo. Arriva sul mercato con Android 10 e la MIUI 12.

Quanto costa il Redmi K30 Ultra

Per il momento l’uscita dello smartphone è confermata solo per il mercato cinese, con prezzi davvero molto interessanti. Si parte da poco meno di 250 euro per la versione meno performante, fino ad arrivare a poco più di 320 euro per il modello top. Prezzi che in confronti agli altri dispositivi rendono il Redmi K30 Ultra Extreme Commemorative Edition un vero e proprio flagship killer. Ecco uno specchietto riassuntivo con il prezzo delle varie versioni: