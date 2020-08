Xiaomi Mi 10 Ultra, lo smartphone senza compromessi: le caratteristiche

Doveva essere un evento speciale per festeggiare i 10 anni del brand e così lo è stato: Xiaomi ha presentato i nuovi dispositivi top di gamma dell’azienda. E non potevano di certo mancare gli smartphone. C’era grande hype intorno allo Xiaomi Mi 10 Ultra e lo smartphone non ha tradito le attese. Il pezzo forte del dispositivo, oltre a un comparto hardware di fascia alta, sono le quattro fotocamere posteriori, che hanno già ottenuto il riconoscimento da DxOMark come le migliori sul mercato.

Il Mi 10 Ultra ha fatto registrare un punteggio sul sito di benchmark pari a 130, un risultato mai raggiunto da nessun altro dispositivo. Da oramai un paio di anni Xiaomi si sta focalizzando sempre di più sul comparto fotografico e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: gli smartphone top di gamma dell’azienda cinese non hanno nulla da invidiare a quelli degli altri brand. Il segreto del Mi 10 Ultra è un comparto fotografico posteriore composto da ben quattro sensori, tra cui quello principale da 48 Megapixel molto più grande rispetto a quelli normali. Questo permette di scattare foto più definite e con colori più veri.

Unica nota negativa il prezzo. Ma per uno smartphone di questo tipo c’era da aspettarselo. Per il momento lo smartphone è disponibile solo in Cina e si parte con un prezzo di circa 650 euro fino a superare gli 850 euro. In Italia il prezzo non potrà essere inferiore ai 1000 euro.

Xiaomi Mi 10 Ultra, la scheda tecnica ufficiale

Inutile dire che siamo di fronte a uno smartphone premium in grado di assicurare prestazioni elevatissime. A bordo abbiamo il processore Snapdragon 865 con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Lo schermo è da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ e un refresh rate massimo di 120Hz per regalare la massima fluidità mentre si gioca.

Il dispositivo è disponibile in tre diverse versioni che cambiano sia per il design sia per la quantità di RAM. I tre modelli possono avere la cover trasparente, argentata effetto specchio o nero ceramica. Il modello top può avere fino a 16GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Come già anticipato, il comparto fotografico rende il Mi 10 Ultra un vero e proprio cameraphone. Il sensore principale è da 48 Megapixel con stabilizzato ottico dell’immagine. Poi troviamo un teleobiettivo da 12 Megapixel con zoom ottico 2x e un sensore periscopico con zoom ottico 5x e zoon digitale fino a 120x. Infine la fotocamera grandangolare da 20 Megapixel. Si possono registrare video fino a una risoluzione 8K a 30 frame per secondo. La fotocamera frontale è di “soli” 20 Megapixel.

Altro aspetto molto interessante è la batteria. L’autonomia è di 4500mAh , ma c’è il supporto alla ricarica super-rapida a 120W che permette di ricaricare il dispositivo in soli 23 minuti. Supportata anche la ricarica wireless a 50W e la ricarica inversa a 10W. Il lettore per le impronte digitali è presente sotto lo schermo.

Prezzo Xiaomi Mi 10 Ultra

Come ipotizzato negli ultimi giorni, lo Xiaomi Mi 10 Ultra non è uno smartphone alla portata di tutti. Il prezzo è piuttosto elevato anche per il mercato cinese. Stiamo parlando di minimo 650 euro che possono arrivare a oltre 850 euro per il modello con le caratteristiche top. Per lo sbarco in Italia che avverrà nelle prossime settimane, il prezzo non potrà essere inferiore ai 1000 euro. Ecco uno specchietto riassuntivo in base alla versione.

Xiaomi Mi 10 Ultra trasparente

8-128GB: 5299 yuan (circa 650 euro)

8-256GB: 5599 yuan (circa 685 euro)

12-256GB: 5999 yuan (circa 740 euro)

Xiaomi Mi 10 Ultra nero ceramica

8-128GB: 5299 yuan (circa 650 euro)

8-256GB: 5599 yuan (circa 685 euro)

12-256GB: 5999 yuan (circa 740 euro)

16-512GB: 6999 yuan (circa 850 euro)

Xiaomi Mi 10 argentato con effetto specchio