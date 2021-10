Redmi lancia due nuove Smart TV: caratteristiche premium e ottimo prezzo

Redmi mostra di essere vulcanica esattamente come l’azienda da cui deriva, Xiaomi. Il DNA è il medesimo, e se Redmi dovesse seguire in toto la filosofia di Xiaomi – che ad esempio poche ore fa ha annunciato ufficialmente la produzione di un’auto elettrica – allora ci sarà da aspettarsene delle belle.

Gli ultimi prodotti di Redmi arrivano nel segmento dei televisori Smart, dove l’offerta è parecchia ma evidentemente la domanda segue di pari passo. La Smart TV Redmi X è ufficiale da poche ore, in due diagonali dello schermo che differiscono di poco (55 e 65 pollici) e che probabilmente riescono ad adattarsi mediamente meglio agli ambienti domestici, soprattutto quella più “piccola" da 55 pollici. Nonostante il prezzo coerente a quanto ci ha abituati Redmi negli anni, quindi basso, le nuove Redmi X non rinunciano ad alcune raffinatezze, come la costruzione in metallo o la frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Nuove Smart TV Redmi, le caratteristiche

Le Smart TV Redmi X da 65 e 55 pollici hanno uno schermo in risoluzione 4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel) con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, tempo di risposta di 6,5 millisecondi, copertura al 94% dello spazio colore DCI P3 e un delta E di circa 2. Supportano entrambe AMD FreeSync Premium e Dolby Vision.

Ci sono 4 altoparlanti integrati che forniscono una potenza sonora da 12,5 watt ciascuno, con il supporto a Dolby Atmos che migliora ulteriormente la qualità di ascolto. Le attitudini Smart delle due TV Redmi X sono garantite dall’adozione del chip MediaTek MTK 9650, lo stesso utilizzato da Xiaomi Mi TV Master Edition.

Il chip di MediaTek è realizzato con un processo produttivo a 22 nanometri e adotta una CPU quad core da 1,5 GHz composta da core Cortex-A73 e una GPU Mali-G52 2EE MC1. La RAM delle Smart TV Redmi X da 65 e 55 pollici è di 3 GB mentre lo spazio di archiviazione ammonta a 32 GB.

Sul fronte della connettività, Redmi X da 65 e 55 pollici integrano due ingressi HDMI 2.0 eARC, un ingresso HDMI 2.1 che accetta segnali 4K a 120 fps, un ingresso AV, un ATV/DTMB, due ingressi USB, un ingresso audio S/PDIF, uno Ethernet e quattro microfoni in grado di captare la voce dell’utente anche a una discreta distanza dallo schermo.

Nuove Smart TV Redmi, disponibilità e prezzi

Le Smart TV Redmi X da 65 e 55 pollici sono indubbiamente dei prodotti di fascia medio alta. Ma come ogni prodotto dell’azienda cinese che si rispetti, il prezzo è inferiore a quello di buona parte della concorrenza di pari livello.

La Smart TV Redmi X in versione da 55 pollici è stata annunciata in Cina ad un prezzo di 2.999 yuan, che al cambio attuale equivalgono a poco più di 400 euro, mentre la variante da 65 pollici viene venduta a 3.499 yuan, ossia l’equivalente di 469 euro.

La fase dei preordini è già partita nel Paese asiatico attraverso molte piattaforme online come JD.com, Xiaomi Mall e Xiaomi Youpin, mentre le prime spedizioni partiranno alla volta dei clienti il 31 ottobre.

Non si sa nulla ancora in merito all’eventuale commercializzazione in occidente, ma se dovessero arrivare bisogna attendersi dei prezzi maggiori rispetto a quelli cinesi convertiti in euro per via di tasse e dei maggiori costi di logistica.