Redmi Max, lo Smart TV da 86 pollici che costa solo 1.000 euro

Xiaomi ha presentato il nuovo Smart TV, Redmi Max da 86 pollici. Si tratta dell’ultimo arrivato tra le proposte dell’azienda cinese, ricco di caratteristiche tecniche di prima categoria a un prezzo piuttosto contenuto, nonostante le dimensioni da vero gigante: 7.999 yuan, ovvero circa 1.000 euro al cambio attuale.

Rispetto alla media dei migliori Smart TV 2021 si tratta di un prezzo molto vantaggioso per una diagonale del genere. Nonostante i suoi 86 pollici, tra l’altro, questo modello non è il più grande tra quelli realizzati da Xiaomi in tempi recenti. Infatti, un’altra smart TV ha fatto parlare per le sue dimensioni da record. Si tratta di Redmi Max 98", ovvero ben 98 pollici per un televisore ricco di funzionalità a un prezzo accessibile a quasi tutte le tasche. Entrambi i modelli hanno dato del filo da torcere all’azienda cinese: infatti, per loro Xiaomi ha dovuto studiare un piano di consegne apposito, studiando a tavolino un imballaggio delle dimensioni tali da consentire un trasporto confortevole, oltre a poter agevolmente nel 99.9% degli ascensori del Paese, almeno nella versione più piccola.

Redmi Max 86", caratteristiche tecniche

A caratterizzare il nuovo televisore intelligente vi è un display 4K, con supporto allo standard HDR10+ e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz, in linea con i modelli più avanzati. Con un refresh rate di questo livello Redmi Max 86" si adatta in maniera ottimale anche al gaming, riducendo al minimo l’eventuale presenza di casi di screen tearing.

La smart tv è dotata anche di tecnologie Dolby Vision e Dolby Panorama, per un’esperienza di visione particolarmente avanzata e piacevole. Le grandi dimensioni dello schermo sono circondate da una cornice particolarmente sottile, in modo da lasciare più spazio possibile al pannello, con copertura dello spazio colore DCI-P3 al 92%. Non certo un record, ma più che sufficiente a mostrare colori vividi e abbastanza fedeli all’originale.

Dal punto di vista audio, invece, questo televisore utilizza lo standard Dolby Atmos per un suono 3D, diffuso tramite i due altoparlanti integrati da 12,5 W. Per la connessione con dispositivi esterni, Redmi Max 86" utilizza le tre porte HDMI, di cui una HDMI 2.1, due porte USB, una in formato S/PDIF oltre all’alloggiamento per cavo Ethernet disponibili sul telaio realizzato in metallo. Ovviamente, a questo si aggiunge la connettività wireless, attraverso il protocollo Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz).

Scendendo più nel dettaglio, il comparto tecnico svela un processore quad-core ARM Cortex-A73, che sfrutta 2GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda il sistema operativo, invece, Xiaomi ha scelto MIUI per TV nella versione 3.0, con tanto di assistente vocale Xiao AI.

Redmi Max 86", arriverà in Italia?

Come anticipato, attualmente le smart tv Redmi Max 86" e 98" sono state messe in vendita esclusivamente in Cina. Sebbene non vi siano informazioni sul possibile lancio di Redmi Max 86" sul mercato internazionale, appare evidente come Xiaomi abbia puntato ancora una volta su un prodotto notevole, tenendo fede alla filosofia della qualità a prezzi contenuti, rendendo così accessibili prodotti avanzati a un pubblico sempre più ampio.

Che questo televisore smart arrivi in Italia è improbabile, ma che molti italiani lo vorrebbero in Italia a quel prezzo è sicuro.