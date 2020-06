Il 4K è il migliore standard di risoluzione per l’alta definizione, per comprare un televisore in grado di offrire immagini nitide e dettagliate. In commercio si possono trovare diversi modelli, dalle Smart TV più economiche ai top di gamma, con dimensioni da 28 a 75 pollici e tecnologie LED, OLED o QLED. In questa guida abbiamo scelto alcuni dei migliori TV 4K sul mercato, selezionando i prodotti più apprezzati di Samsung, Sony, LG e Hisense, con alcuni suggerimenti utili per capire come scegliere il televisore 4K giusto.

Quale TV 4K comprare?

Una Smart TV 4K offre la definizione Ultra HD, uno standard cinematografico a 3840×2160 pixel. Scegliere un televisore 4K non è semplice, infatti bisogna valutare diversi aspetti a partire dal rapporto qualità-prezzo, con modelli più economici che partono da circa 300 euro, fino ad arrivare ai dispositivi più esclusivi con un costo di 5/600 euro o superiore. Da non sottovalutare è la presenza della tecnologia HDR, un sistema dinamico per la regolazione dell’illuminazione che assicura un migliore contrasto.

Tipo di schermo

Per quanto riguarda lo schermo la soluzione più diffusa sono i display LED, caratterizzati da ottime prestazioni e una luminosità elevata in ogni condizione ambientale. In alternativa c’è l’evoluzione degli schermi OLED, con i quali è possibile isolare i neri e raggiungere livelli notevoli per il contrasto, con un risultato migliore soprattutto nelle immagini più scure. Alcune Smart TV 4K propongono il monitor QLED, con sistema Quantum Dot che ottimizza la varietà cromatica e garantisce una luminosità eccellente.

Dimensioni dello schermo

Una caratteristica importante sono le dimensioni del TV 4K, infatti sul mercato sono disponibili televisori da 28 a 75 pollici. Allo stesso tempo le misure più bilanciate sono quelle da 43, 49 e 55 pollici, poiché risultano più equilibrate, hanno un rapporto costo/qualità migliore e sono adatte a qualsiasi ambiente domestico. Con un TV 4K più grande è necessario aumentare la distanza di visione, mentre con un modello più piccolo è difficile trovare il giusto compromesso tra risoluzione e distanza di visuale.

Connettività

Prima di acquistare un TV 4K è indispensabile controllare la connettività, verificando la presenza di porte HDMI, USB e un ingresso per collegare il cavo Ethernet. Ovviamente la maggior parte dei device propone il modulo Wi-Fi integrato, tuttavia in alcuni casi la connessione tramite filo è più efficiente. Alcuni televisori propongono anche la connettività Bluetooth, utile per collegare in modo wireless anche altri dispositivi, dopodiché bisogna accertarsi che ci sia il sintonizzatore per il segnale del digitale terrestre (DVBT-2) e la ricezione del satellitare.

Audio e assistenti vocali

Un aspetto importante nella scelta del TV 4K migliore è la qualità audio, affinché il suono sia immersivo e avvolgente. Molte aziende forniscono anche la compatibilità con gli assistenti vocali, tra cui Alexa e Google Assistant, mentre Samsung integra Bixby per controllare il televisore con la voce e gestire i dispositivi della Smart Home. Infine è consigliabile valutare la compatibilità delle applicazioni per lo streaming, le console di gaming e la presenza di telecomandi evoluti per un controllo più veloce ed efficiente.

Migliori TV 4K 43 pollici

Le Smart TV 4K 43 pollici sono dispositivi con un buon rapporto qualità-prezzo adatti a qualsiasi ambiente: ecco i migliori modelli in ordine di prezzo.

Hisense H43BE7000

Un ottimo TV 4K LED da 43 pollici è la Smart TV Hisense H43BE7000, un dispositivo di classe energetica A, con schermo sottile Slim Design e definizione Ultra HD con tecnologia HDR10+ per immagini nitide e dettagliate. Questo modello di Hisense, acquistabile su Amazon, assicura un elevato contrasto, con sistema operativo VIDAA U3.0 compatibile con tantissime applicazione come Netflix, Chili TV, Tim Vision e DAZN. L’audio è davvero immersivo con il DTS Sound Studio, con una connettività completa dotata di 2 porte USB, 3 ingressi HDMI e l’uscita per cuffie, oltre al modulo Wi-Fi e alla ricezione HEVC e DVB-T2S2.

LG 43UM7400

Il migliore TV 4K 43 pollici è il dispositivo LG 43UM7400 (scopri il prezzo su Amazon), una Smart TV con display IPS e tecnologia LED con definizione 4K Ultra HD Active HDR. Naturalmente è un monitor di classe energetica A, con un processore quad-core e un sistema AI ThinQ ad alte prestazioni, per elaborare immagini dinamiche e colori intensi. L’audio è avvolgente con l’Ultra Surround, è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, offre un angolo di visione di 60° e immagini realistiche grazie al True Color Accuracy, con porte HDMI, USB ed Ethernet, connessione Bluetooth e standard VB-T2.

Samsung RU7450

Uno dei migliori TV 4K 43 pollici è il modello Samsung RU7450, una Smart TV caratterizzata da un ottimo rapporto qualità-prezzo, un design moderno e una qualità di risoluzione 4K Ultra HD con HDR10+. Si tratta di un dispositivo di classe energetica A con modulo Wi-Fi integrato, telecomando Premium Smart Remote, sintonizzatore DVB-T2CS2, display LED e app Samsung SmartThing compatibile con Alexa, Google Assistant e Airplay, con l’assistente vocale Bixby preinstallato e un montaggio tramite base oppure a parete. Acquistalo subito su Amazon.

Migliori TV 4K 49 pollici

Le Smart TV 4K da 49 pollici assicurano una qualità video elevata, con immagini nitide e un suono avvolgente: scopri i migliori modelli, dal più economico al più esclusivo.

Samsung Q60

Il migliore TV 4K 49 pollici è il Samsung Q60, un apparecchio di ultima generazione con display QLED, risoluzione Ultra HD 4K, modulo Wi-Fi e classe energetica A. Questa Smart TV, proposta su Amazon ad un prezzo competitivo, fornisce sfumature perfette con la tecnologia Quantum HDR, con processore Quantum 4K e supporto per upscaling, funzione di risparmio energetico in standby e colori super realistici grazie al sistema Quantum Dot con 100% di volume cromatico. Inoltre è possibile controllare il televisore con la voce e i comandi vocali di Bixby, oppure collegarlo alla Smart Hub per gestire la casa tramite il telecomando One Remote Control.

LG 49SM8500

Il modello LG NanoCell 49SM8500 è senza dubbio uno dei migliori TV 4K da 49 pollici sul mercato, perfetto per chi vuole assistere a film e serie TV con una qualità video cinematografica. La Smart TV presenta Alexa integrata per la gestione dei comanci con la voce, è un dispositivo di classe energetica A e garantisce una risoluzione 4K Ultra HD con HDR Cinema, Dolby Vision e Dolby Atmos. All’interno c’è un processore A7 con sistema AI Deep Learning, con tecnologia Nano Color per una definizione cromatica ai massimi livelli. La cornice è ultrasottile, è presente il sintonizzatore DVB-T2, il Bluetooth 5.0, le porte USB e HDMI. Acquista questo TV LG su Amazon.

Samsung Q64R

Il migliore TV 49 pollici in commercio nel 2020 è il Samsung Q64R, una Smart TV elegante e raffinata, con risoluzione Ultra HD 4K e display QLED, con classe energetica A e modulo Wi-Fi. Il sistema Quantum Dot offre il 100% di volume nel colore, con tecnologia Quantum HDR che regola l’illuminazione ad ogni fotogramma, mentre il Quantum Dimming assicura un contrasto elevato per immagini dettagliate e profonde. La connettività di questo TV Samsung (lo trovi qui su Amazon) presenta 4 porte HDMI, 2 porte USB e un’entrata Ethernet, inoltre integra l’assistente vocale Bixby, ha la funzione Ambiente Mode per il risparmio energetico e due altoparlanti.

Migliori TV 4K 55 pollici

Le Smart TV 4K da 55 pollici garantiscono alte prestazioni, immagini realistiche e una proporzione più bilanciata con maggiori funzionalità: ecco le migliori proposte 2020.

Samsung UE55RU7172

Il migliore TV 4K 55 pollici entry level è il Samsung UE55RU7172, un modello di classe energetica A, con risoluzione 4K Ultra HD e tecnologia HDR10+ (acquistalo su Amazon). Questa Smart TV ha la connettività Bluetooth per collegare anche cuffie wireless, la funzionalità Screen Mirroring per sincronizzare lo smartphone Samsung e un audio veramente immersivo con bassi profondi e potenti. Non manca un pratico telecomando con tasti preconfigurati per Netflix e Amazon, con sintonizzatore per segnale del digitale terrestre.

Hisense H55BE7200

Un televisore moderno ed efficiente è la Smart TV 4K Hisense H55BE7200, un dispositivo con regolazione automatica della luminosità tramite tecnologia HDR10+, display LED e definizione Ultra HD. Disponibile su Amazon, l’Hisense è dotato del sistema operativo VIDAA U3.0 AI, compatibile con tantissimi app come Netflix, DAZN e Prime Video, con una connettività che include 2 porte USB, 3 porte HDMI, l’uscita per le cuffie, il modulo Wi-Fi e il sintonizzatore per il segnale DVB-T2S2. È possibile collegare il monitor anche alle console PS4e Xbox One, con l’app RemoteNOW che consente di usare lo smartphone come un telecomando.

Sony KD-55XG8096

Il migliore TV 4K 55 pollici del 2020 è il Sony KD-55XG8096, un modello evoluto di Smart TV LED con definizione Ultra HD e HDR con sistema X-Reality PRO. Si tratta di un dispositivo Android TV, compatibile con Alexa per gestire la Smart Home con i comandi vocali tramite la tecnologia Voice Remote. L’audio è avvolgente e profondo grazie al sistema ClearAudio+, presenta 3 porte USB e integra il sintonizzatore per il segnale del digitale terrestre 2 e del TV SAT 2. Il design è sottile ed elegante, con possibilità di installazione a parete o appoggio, non manca la connettività Bluetooth, l’entrata Ethernet e le porte HDMI. Compra la Smart TV Sony 4K su Amazon.