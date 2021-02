Nel settore delle Smart TV Samsung è senza dubbio una delle aziende più apprezzate e importanti, infatti mette a disposizione un’ampia gamma di televisori con modelli per ogni esigenza e tutte le fasce di prezzo. Rispetto ai prodotti di altri brand come LG e Sony, i dispositivi Samsung offrono prestazioni superiori per le scene dinamiche, la qualità d’immagine e colori più intensi, inoltre per il gaming forniscono maggiore supporto con la predisposizione per l’upscaling e un lag minimo. Vediamo quali sono le migliori smart TV Samsung, con alcuni consigli utili per capire quale device scegliere.

Quale smart TV Samsung scegliere

Per orientarsi nella gamma di televisori Samsung è importante innanzitutto conoscere il significato delle sigle, le quali ad una prima occhiata possono sembrare indecifrabili, ma in realtà forniscono tantissime informazioni interessanti. La prima lettera indica il tipo di tecnologia, la seconda l’area in cui la Smart TV è commercializzata, ad esempio E per l’Europa o N per gli Stati Uniti, mentre i due numeri successivi le dimensioni della diagonale dello schermo. Dopodiché ci sono due lettere per indicare l’anno di fabbricazione, una sigla che mostra la serie di riferimento e dei codici finali per alcune caratteristiche del televisore e la nazione di vendita.

Esempio: UE32N4302AKXXH

U – tecnologia LED

E – per il mercato europeo

32 – dimensioni schermo in pollici

N – anno di realizzazione 2018

4302 – serie della Smart TV

AK – riferimento interno

XXH – nazione di destinazione

Oltre alla sigla bisogna definire il budget da spendere, considerando che Samsung propone pochi televisori economici con un prezzo al di sotto dei 400 euro, di solito con risoluzione HD, dimensioni non oltre i 32 pollici e funzionalità limitate. Altrimenti ci sono modelli con un buon rapporto qualità-prezzo, inseriti in genere nella fascia da 400 a 700 euro, per usufruire di una risoluzione Full HD o Ultra HD 4K, una connettività più completa e tecnologie più avanzate per immagini più dettagliate e il supporto anche delle dinamiche legate al gaming.

Un aspetto da valutare sono le dimensioni dello schermo, con opzioni entry level da 32 pollici, televisori smart con una grandezza media di 40 o 50 pollici, fino alle Smart TV più imponenti da 55 e 65 pollici. Allo stesso tempo non bisogna sottovalutare le tecnologie del monitor, con la soluzione classica a LED in grado di offrire un buon bilanciamento tra colori, contrasto e sfumature, fino agli esclusivi e molto costosi TV QLED, capaci di fornire dettagli perfetti e una qualità dell’immagine impeccabile, sebbene sia indispensabile spendere ben oltre mille euro.

Migliori smart TV Samsung

A questo punto è possibile orientarsi in modo consapevole nella scelta del migliore TV Samsung, tenendo conto del budget a disposizione e del tipo di utilizzo che si desidera fare del televisore smart. In questa guida all’acquisto abbiamo selezionato una serie di modelli del brand coreano, suddivisi per prezzo, funzionalità, tecnologie e dimensioni, con consigli utili per individuare facilmente quale smart TV Samsung comprare a seconda delle proprie esigenze.

Migliore smart TV Samsung economico

Un prodotto entry level piuttosto economico è il monitor con connettività smart Samsung LS27AM502NUXEN M5, un modello con schermo da 27 pollici All in One davvero versatile, da usare per il lavoro o l’intrattenimento grazie alla connettività mobile. La funzione mirroring permette di duplicare il display dello smartphone, in questo modo tramite le varie app il monitor si trasforma in una Smart TV, con telecomando e smart hub per vedere i contenuti di Netflix, HBO o YouTube.

Caratteristiche principali

Schermo 27 pollici

Risoluzione FHD e HDR10

Tecnologia LED

2 x HDMI, 1 x USB-C

Bluetooth 4.2, Wi-Fi e Ethernet

Perché acquistarlo?

Adatto ad ogni uso domestico.

Scopri il prezzo di Samsung LS27AM502NUXEN M5 su Amazon.

Migliore smart TV Samsung qualità/prezzo

Tenendo conto del rapporto qualità-prezzo una Smart TV Samsung da acquistare è il televisore UE32N4302AKXXH, un modello da 32 pollici di classe energetica A+. Si tratta di un TV LED con HDR integrato e risoluzione HD, compatibile con l’app SmartThings per usufruire di funzionalità aggiuntive, come il telecomando da remoto e il mirroring con il display dello smartphone. È presente anche l’opzione Ultra Clean View, per ridurre le distorsioni e migliorare la qualità d’immagine, valorizzando i colori naturali per un risultato più realistico.

Caratteristiche principali

Schermo 32 pollici

Risoluzione HD e HDR

Tecnologia LED

2 x HDMI, 2 x USB-C

Bluetooth 4.2, Wi-Fi e Ethernet

Perché acquistarlo?

Smart TV funzionale con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Acquista su Amazon il Samsung UE32N4302AKXXH.

Migliore smart TV Samsung QLED

La tecnologia QLED è considerata la migliore in assoluto per la qualità video delle Smart TV, un’esperienza superiore che può essere vissuta acquistando il Samsung QE50Q60T. Il dispositivo presenta un grande schermo QLED da 50 pollici con retroilluminazione Dual LED, Quantum HDR e un miliardo di sfumature cromatiche. Il processore Quantum Lite assicura performance elevate, mentre con il telecomando One Remote Control è possibile gestire tutte le funzionalità in modo smart, dalla console di gioco fino all’utilizzo del decoder per il satellitare e il digitale terrestre.

Caratteristiche principali

Schermo Crystal Display 50 pollici

Risoluzione UHD 4K e HDR10+

Tecnologia QLED

DVB-S2/T2

2 x HDMI, 2 x USB

Bluetooth 4.2, Wi-Fi e Ethernet

Perché acquistarlo?

Qualità d’immagine superiore e ultra realistica.

Scopri il Samsung QE50Q60T su Amazon.

Migliore smart TV Samsung 4K UHD

Per chi vuole guardare contenuti in alta definizione l’opzione migliore è il Samsung UE43TU7190UXZT, un televisore smart da 43 pollici con supporto per risoluzione Ultra HD 4K, tecnologia Crystal Display per immagini davvero immersive e HDR per non perdere i minimi dettagli. Il dispositivo è compatibile con gli assistenti vocali Alexa, Bixby e Google Assistant, presenta il modulo Wi-Fi per il collegamento wireless, il ricevitore per il digitale terrestre con standard DVB-T2, un processore ottimizzato per il 4K ed è omologato con la classe energetica A.

Caratteristiche principali

Schermo Crystal Display 43 pollici

Risoluzione UHD 4K e HDR10+

Tecnologia LED

DVB-S2/T2

2 x HDMI, 1 x USB

Bluetooth 4.2, Wi-Fi e Ethernet

Perché acquistarlo?

Qualità d’immagine eccezionale.

Acquista Samsung TV UE43TU7190UXZT su Amazon.

Migliore smart TV Samsung Full HD

La qualità d’immagine Full HD è senza dubbio uno standard molto apprezzato, in quanto rappresenta un perfetto bilanciamento tra la definizione e il prezzo del prodotto. Un’ottima smart TV Samsung Full HD è il modello T5370, un televisore LED da 32 pollici con risoluzione 1080p, proposto con classificazione di efficienza energetica A+ e modulo Wi-Fi integrato per la connessione wireless. È compatibile l’assistente vocale Alexa, inoltre funziona con AirPlay 2 per associare i device Apple allo schermo della Smart TV.

Caratteristiche principali

Schermo 32 pollici a LED

Risoluzione Full HD e HDR

DVB-S2/T2

2 x HDMI, 1 x USB

Wi-Fi e Ethernet

Perché acquistarlo?

Versatile e con tante funzionalità ad un prezzo accessibile.

Compra il Samsung T5370 su Amazon.

Migliore smart TV Samsung 32 pollici

Per una casa di piccole dimensioni, oppure per una camera non molto grande, una Smart TV Samsung indicata è il modello UE32N5370AUXZT, un televisore da 32 pollici con risoluzione Full HD. Omologato con la classe energetica A, il dispositivo propone l’HDR per migliorare i dettagli delle immagini, l’Ultra Clear View per eliminare le distorsioni e il PurColor per valorizzare tutti i colori rendendo le scene più realistiche. Inoltre con l’app SmartThings sono incluse tantissime funzionalità, dal Remote Control al Mirroring Screen per la duplicazione del display dello smartphone.

Caratteristiche principali

Schermo 32 pollici a LED

Risoluzione Full HD e HDR

Classe energetica A

DVB-S2/T2

2 x HDMI, 1 x USB

Wi-Fi e Ethernet

Perché acquistarlo?

Ideale per guardare film, serie TV e contenuti sportivi.

Acquista su Amazon il Samsung UE32N5370AUXZT.

Migliore smart TV Samsung 43 pollici

La dimensione da 43 pollici è senz’altro una delle più equilibrate, come dimostra l’apprezzamento sul mercato per il Samsung UE43TU8500UXZT. Questa Smart TV presenta la tecnologia Dynamic Display Crystal UHD 4K con retroilluminazione Dual LED, con un efficiente processore Crystal 4k per ottimizzare la riproduzione delle immagini in ogni contesto. Il design minimalista è veramente affascinante, per migliorare l’esperienza cinematografica, con HDR per gestire la luminosità e sistema Game Enhancer per ridurre il lag durante le sessioni di gioco.

Caratteristiche principali

Schermo Dynamic Crystal 4K 43 pollici a LED

Risoluzione UHD 4K e HDR

Classe energetica A

DVB-S2/T2

3 x HDMI, 2 x USB

Bluetooth 4.2, Wi-Fi e Ethernet

Perché acquistarlo?

Immagini ultra dettagliate e predisposizione per il gaming.

Guarda il prezzo del Samsung UE43TU8500UXZT su Amazon.

Migliore smart TV Samsung 55 pollici

Il modello UE55TU7190UXZT è una delle migliori Smart TV Samsung da 55 pollici, un dispositivo del 2020 con design ultrasottile e schermo Crystal Ultra HD 4K. Viene proposto con l’integrazione dell’HDR per ottimizzare la luminosità in ogni contesto, mentre il supporto del processore Crystal 4K garantisce una definizione sempre perfetta. Il device è compatibile con tutti i principali assistenti vocali, da Alexa a Google Assistant e Bixby, dispone del ricevitore per il segnale del digitale terrestre 2.0 e del modulo wireless.

Caratteristiche principali

Schermo Dynamic Crystal 4K 55 pollici

Risoluzione UHD 4K e HDR

Tecnologia LED

DVB-S2/T2

3 x HDMI, 2 x USB

Bluetooth 4.2, Wi-Fi e Ethernet

Perché acquistarlo?

Prodotto valido tra i migliori della categoria.

Acquista il Samsung UE55TU7190UXZT su Amazon.