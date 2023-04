Redmi Note 11 Pro, il prezzo crolla al minimo storico: offerta favolosa

Questa settimana pasquale è caratterizzata da ottime offerte su Amazon, soprattutto per i dispositivi Xiaomi. Ve ne abbiamo già parlato in altri articoli, troviamo in promo speciale diversi prodotti del colosso cinese, tra smartwatch e dispositivi per la smart home. In offerta c’è anche uno smartphone molto amato e venduto nell’ultimo anno: stiamo parlando dello Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Si tratta di uno dei modelli più performanti della fortunata gamma lanciata da Xiaomi e che ha fatto registrare record di vendite. Un dispositivo che ha un rapporto qualità-prezzo elevato, che diventa eccezionale oggi grazie allo sconto top del 26% che fa risparmiare 100€ sul prezzo di listino. Si tratta anche del minimo storico degli ultimi mesi.

Un’offerta da non farsi scappare per uno smartphone che a tutti gli effetti è un vero top di gamma. Basta poco per capirlo: schermo con dimensioni big e refresh rate fino a 120Hz, processore ultra-prestazionale Snapdragon e un comparto fotografico caratterizzato da una fotocamera principale da ben 108MP. A tutto questo bisogna aggiungere anche una batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorno. Un telefonino completo, versatile e adatto a qualsiasi situazione e che oggi troviamo a un prezzo eccezionale. Farvi scappare questa offerta potrebbe essere un grosso errore.

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro: la scheda tecnica

Un top di gamma nel corpo di un medio di gamma. Il Redmi Note 11 Pro è la scelta perfetta per chi vuole uno smartphone performante in ogni momento della giornata.

Per questo smartphone Xiaomi ha puntato anche su un comparto fotografico da vero top di gamma. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da ben 108MP di livello professionale e che assicura scatti e video unici. Una soluzione che troviamo solamente in smartphone ben più costosi. A supporto una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale è da 16MP.

Altro punto di forza del Redmi Note 11 Pro è sicuramente lo schermo. Troviamo un display AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate elevatissimo fino a 120Hz, il che rende lo smartphone molto fluido con i videogame e le app social. Lo schermo è molto grande e lo si può utilizzare per tantissimi utilizzi differenti, dal vedere film e serie TV, fino alla possibilità di lavorare su documenti di lavoro. Sotto la scocca è presente l’ottimo processore Snapdragon 695 che supporta anche il 5G.

Chiudiamo con la super batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale e grazie alla ricarica super rapida da 67W impiega poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia.

Redmi Note 11 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Redmi Note 11 Pro: oggi lo troviamo in offerta con uno sconto del 26% e lo si paga 279,90€. Si tratta del prezzo più basso fatto registrare negli ultimi mesi e solo per questo motivo bisognerebbe approfittarne subito. E poi come abbiamo appena visto, si tratta di un top di gamma travestito da medio. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. La promo non ha una data di scadenza, ma oramai siamo agli sgoccioli: bisogna approfittarne immediatamente.

Redmi Note 11 Pro – nero

Redmi Note 11 Pro – blu

