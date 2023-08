Redmi Note 11 Pro+: prezzo shock, sconto mai visto prima

Fonte foto: Redmi

Quando si è alla ricerca di uno smartphone top a un ottimo prezzo, Redmi è sempre una garanzia. Il brand cinese cresciuto sotto le sapienti mani di Xiaomi si è contraddistinto per dispositivi con un ottimo rapporto qualità-prezzo e da oramai alcuni anni si è anche specializzata negli smartphone top di gamma. Come ad esempio il Redmi Note 11 Pro+, telefono uscito sul mercato da un po’ di tempo ma che resta ancora super affidabile e garantisce prestazioni top. Il merito è sia delle componenti scelte dall’azienda cinese, sia dei continui aggiornamenti software rilasciati.

A catturare l’attenzione oggi, però, non è la scheda tecnica, bensì la promo che troviamo su Amazon. Lo smartphone, infatti, è in offerta al minimo storico e con uno sconto eccezionale del 44%. Praticamente è come se lo si pagasse la metà e il risparmio netto supera i 200€. Al momento è una delle migliori promo disponibili online (e non solo) per uno smartphone con queste caratteristiche. Approfittane prima che l’offerta termini.

Redmi Note 11 Pro+: caratteristiche tecniche

Una scheda tecnica top per uno smartphone che di certo non vi deluderà. Il Redmi Note 11 Pro Plus è un dispositivo che punta tutto sulle performance e su un design lineare. Uno degli elementi che spicca immediatamente è lo schermo AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e luminosità fino a 1200nit che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Ottimo anche il refresh rate che raggiunge un massimo di 120Hz e rende lo smartphone fluido e scorrevole con le app social e i videogame.

Anche il comparto fotografico si rivela all’avanguardia. Il merito è della fotocamera principale da ben 108MP supportata da un sensore ultra-grandangolare da 8MP e da un obiettivo macro da 2MP. La qualità degli scatti è molto elevata anche grazie alla presenza dell’intelligenza artificiale e della modalità a lunga esposizione che permette di fotografare il cielo stellato con ottimi risultati. La potenza, invece, è garantita dal processore MediaTek Dimensity 920 con modem 5G integrato.

La batteria da 4500mAh permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e nel momento del bisogno c’è la ricarica super rapida HyperCharge da 120W che impiega poco più di 15 minuti per assicurare il 100% di autonomia. Per tenere sotto controllo le temperature, lo smartphone è dotato anche di un sistema di raffreddamento a camera di vapore.

Redmi Note 11 Pro+ in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo in picchiata per il Redmi Note 11 Pro+. Oggi lo troviamo in offerta a un prezzo di 277,09€, con uno sconto di ben il 44% rispetto a quello di listino. Si tratta di una promo eccezionale che permette di risparmiare più di 200€ sul prezzo di listino. La spedizione viene curata dal sito di e-commerce e per la consegna a casa devi aspettare pochissimi giorni. Beneficia di tutti i privilegi riservati ai clienti Prime, compresa la possibilità di effettuare il reso fino a 30 giorni dall’acquisto.

