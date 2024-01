Xiaomi, questo è lo smartphone lowcost da comprare subito: prezzo stracciato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il Redmi Note 11S si candida prepotentemente a essere una delle migliori offerte della settimana. E il motivo è molto semplice: lo sconto disponibile su Amazon. Lo smartphone lowcost di Xiaomi (Redmi è un brand nato sotto l’ombrello protettivo del colosso cinese) è in offerta speciale su Amazon con uno sconto di ben il 51% che ha scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno della metà. Sappiamo benissimo quanto sia complicato trovare un telefono con uno sconto superiore al 30%, per questo motivo trovarne uno a meno della metà diventa un affare incredibile e da non farsi scappare per nessuno motivo.

Nonostante sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, il Redmi Note 11S resta uno dei migliori nella sua categoria. Oggi lo paghi quanto un entry level, ma la scheda tecnica racconta tutt’altro. Ha tutto quello che serve nella vita di tutti i giorni, a partire da un ottimo processore e da un comparto fotografico di livello assoluto, impreziosito da una fotocamera principale da ben 108 megapixel e di livello professionale. Il prezzo a cui lo trovi oggi lo fa diventare un vero best seller e non approfittarne sarebbe un grossissimo errore.

Prezzo mini per il Redmi Note 11S. Oggi è in promo speciale sul sito di e-commerce a un prezzo di 147 euro grazie allo sconto del 51%. Come potete facilmente intuire lo pagate meno di metà prezzo e risparmi poco più di 150 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Lo smartphone viene spedito da Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimo tempo. Se eri alla ricerca di un nuovo telefono e volevi spendere poco o hai bisogno di un muletto, non perdere questa opportunità. È un vero affare.

Di certo non è l’ultimo telefono lanciato sul mercato, ma il Redmi Note 11S si è mantenuto giovane con aggiornamenti costanti rilasciati da Xiaomi lato software e lato sicurezza. Al momento è una delle migliori scelte che puoi fare per rapporto qualità-prezzo grazie a una scheda tecnica molto interessante. Analizziamola attentamente.

Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD e un buon refresh rate che lo rende scorrevole con le app che più utilizzi quotidianamente: social e videogame. Grazie alla tecnologia Sunlight display e a una luminosità elevata, lo schermo è leggibile anche sotto la luce diretta del sole. La modalità di lettura 3.0 allevia l’affaticamento dagli occhi. Le prestazioni sono assicurate dal buon processore MediaTek Helio G96 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, quanto basta per un utilizzo quotidiano senza troppi pensieri.

Uno dei punti forti dello smartphone è sicuramente il comparto fotografico. E lo testimonia la quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 108 megapixel che ti permette di scattare immagini e registrare video con una qualità professionale. A supporto anche un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel, un sensore macro da 2 megapixel e un sensore di profondità sempre da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 16 megapixel.

Come in tutti gli smartphone di questa fascia di prezzo è presente anche un’ottima batteria da 5000mAh con la quale copri un giorno di utilizzo senza troppi problemi. La ricarica rapida da 33W impiega poco meno di un’ora per assicurare il 100% di autonomia. Presente anche la tecnologia LiquidCool che assicura un’ottima dissipazione del calore, evitando di rovinare le componenti interne.

