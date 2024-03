Redmi, questo smartphone è da comprare subito: prezzo stracciato

Fonte foto: Xiaomi Redmi

Quando si cerca uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che si posiziona in quella fascia tra i top e i media di gamma, c’è un’azienda che è una garanzia: Redmi. Il brand cinese nato sotto l’ala di Xiaomi è una vera garanzia quando si tratta di telefoni con ottime performance e un prezzo alla portata di tutti. Quando a questo si aggiunge anche il fatto che il dispositivo è stato lanciato sul mercato da un po’ di tempo, ecco che diventano dei veri best-buy. Esattamente quello che accade oggi con il Redmi Note 12 Pro.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Lo smartphone Redmi è in offerta con uno sconto top del 25% che fa risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico in questo ultimo periodo e fai un vero affare. Il Redmi Note 12 Pro ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere: display super scorrevole, un buon processore, un comparto fotografico versatile e una batteria che dura per tutto il giorno senza troppi problemi. Insomma, un telefono che non crea problemi e con cui puoi fare veramente di tutto.

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una vera occasione da non farsi scappare. Oggi trovi il Redmi Note 12 Pro in offerta a un prezzo di 276,13 euro con uno sconto del 25% rispetto a quello di listino. Un risparmio considerevole e che sfiora i 100 euro, una cifra tutt’altro che da disprezzare per un dispositivo della fascia media. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto e che attivi direttamente nella fase di check-out. Lo smartphone viene venduto e spedito da Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore. Lo smartphone beneficia anche dei vantaggi riservati agli utenti Prime, tra cui la possibilità di fare il reso fino a 30 giorni dall’acquisto.

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro: la scheda tecnica

Il Redmi Note 12 Pro è il classico smartphone Xiaomi che non ti delude mai sotto nessun aspetto. Ha tutto quello che cerchi in un dispositivo di questo genere e per capirlo basta uno sguardo veloce alla scheda tecnica.

Partiamo dall’ottimo display Full HD da 6,67 pollici con refresh rate che arriva fino a un massimo di 120 Hz. Uno schermo molto scorrevole e fluido soprattutto con le app che utilizzi maggiormente nella vita di tutti i giorni e che protegge anche i tuoi occhi dalle fastidiose luci blu come certificato dal bollino Eye Care. Grazie alla luminosità elevata è visibile anche sotto la luce diretta del sole. A gestire la potenza c’è il processore Snapdragon 732G con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è davvero interessante. Nella parte posteriore trovi una quadrupla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e da un doppio sensore da 2 megapixel per le foto macro e gli scatti in profondità. La fotocamera frontale, invece, è da 16 megapixel. Nell’app fotocamera trovi tanti filtri che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale e assicurano scatti perfetti.

Chiudiamo con l’ultima caratteristica da top di gamma. La batteria è da 5.000mAh e ha una ricarica da ben 67W che impiega poco più di mezzora per assicurare il 100% di autonomia.

Redmi Note 12 Pro