Redmi Note 12 Pro Plus, il prezzo crolla definitivamente: sconto spaziale

Fonte foto: Xiaomi

Può uno smartphone con una fotocamera principale da 200MP (che solitamente troviamo solo sugli smartphone premium) costare meno di 400€? La risposta è sì. E non stiamo di certo parlando di un dispositivo di fascia bassa, ma di un telefono top di gamma con caratteristiche molto intriganti. Non vi abbiamo ancora detto il nome: ci riferiamo al Redmi Note 12 Pro Plus, uno degli ultimi smartphone lanciati dal produttore cinese. La notizia di oggi è che lo troviamo in offerta con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e con un risparmio cospicuo. Potremmo quasi definirlo un prezzo da Prime Day, sebbene l’evento di Amazon si sia concluso da oramai un paio di giorni.

La fotocamera non è l’unica caratteristica a risaltare nella scheda tecnica del Redmi Note 12 Pro+. Troviamo anche un ottimo processore con modem 5G, uno schermo di grandi dimensioni con colori vividi e una frequenza di aggiornamento elevatissima e infine la ricarica rapida da 120W per avere il massimo dell’autonomia in pochi minuti. Insomma, uno smartphone top a un prezzo ridicolo.

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+: caratteristiche e componenti

Uno smartphone che non cerca compromessi e che punta tutto sulle performance. Molto elevate per un dispositivo che questo prezzo e che fanno diventare il Redmi Note 12 Pro+ uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo.

Partiamo da una delle componenti di spicco del telefono: lo schermo. Redmi ha dotato il suo flagship killer di un display Flow AMOLED di fascia alta con colori vividi e con una luminista elevata. La diagonale da 6,7" lo rende versatile a qualsiasi tipologia di utilizzo, dal vedere semplicemente il feed social fino al lavorare su documenti di lavoro. Il tutto impreziosito da un’estrema scorrevolezza grazie al refresh rate adattivo fino a 120Hz. La potenza è assicurata dal processore MediaTek 1080 con modem 5G e supportato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Concentriamoci su una delle caratteristiche principali: la fotocamera posteriore. Come abbiamo già detto, il Redmi Note 12 Pro Plus è dotato di un sensore principale da 200MP, una fotocamera di livello professionale che assicura scatti e video perfetti, anche grazie alla presenza dello stabilizzatore ottico dell’immagine. A supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale: i potenti algoritmi di Xiaomi migliorano notevolmente la qualità delle foto.

In conclusione troviamo una batteria da ben 5.000mAh con supporto alla tecnologia di ricarica HyperCharge Smart da 120W. In questo modo puoi avere il 100% di autonomia in meno di 20 minuti e grazie alle tecnologie sviluppate da Xiaomi la temperatura delle componenti interne è sempre sotto controllo.

Redmi Note 12 Pro+: prezzo, sconto, offerta su Amazon

Un prezzo da Prime Day e uno sconto mai visto prima. Oggi troviamo il Redmi Note 12 Pro Plus a un prezzo di 399,99€ con uno sconto del 20%. Trovare uno smartphone così a meno di 400€ è tutt’altro che scontato. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Per la consegna devi aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore. Insomma, acquistatelo immediatamente e fate un super affare.

Redmi Note 12 Pro