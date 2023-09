Redmi Note 12 Pro Plus, prezzo in picchiata: acquistalo subito

Fonte foto: Xiaomi Redmi

In questa prima parte dell’anno sono stati lanciati tanti smartphone molto interessanti, ma in pochi hanno catturato l’attenzione. E uno di questi è il Redmi Note 12 Pro Plus, telefono top di gamma che abbina a una scheda tecnica di assoluto livello un prezzo tutto sommato alla portata di tutti. Uno dei pochi smartphone che può vantare di avere una fotocamera principale da 200MP, una batteria a lunghissima durata e uno schermo molto grande, scorrevole e con una grande fluidità. Un dispositivo che oggi troviamo anche in promo speciale su Amazon con uno dei prezzi più bassi di sempre.

Il merito è delle promo di fine estate lanciate da qualche giorno sul sito di e-commerce e che permettono di risparmiare centinaia di euro su tantissimi dispositivi, compreso quest’ottimo Redmi Note 12 Pro Plus. Grazie allo sconto del 30% riesci a risparmiare quasi 150€ e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Una promo da non farsi sfuggire per uno dei migliori smartphone per rapporto qualità prezzo usciti quest’anno. Se non vuoi spendere una cifra vicina ai mille euro, questo è il dispositivo che fa per te.

Redmi Note 12 Pro Plus

Redmi Note 12 Pro Plus: la scheda tecnica

Il badge "Scelta Amazon" dovrebbe già garantire sulle qualità di questo dispositivo. Ma aggiungiamoci anche una scheda tecnica di tutto riguardo e la garanzia di essere un prodotto realizzato da Redmi, azienda nata in seno a Xiaomi e che si è costruita la propria reputazione grazie a telefoni di grandissima affidabilità. Insomma, se siete alla ricerca di uno smartphone top e non volete spendere mille euro, questa è una delle migliori soluzioni disponibili sul mercato. Analizziamo nel dettaglio la scheda tecnica.

A saltare immediatamente all’occhio è la decisione di Redmi di dotare il suo smartphone di punta di un sensore fotografico da ben 200MP, un componente che si trova solamente su pochissimi dispositivi. Le immagini e i video registrati con questo sensore sono ad altissima risoluzione e di livello professionale, anche grazie al supporto dell’intelligenza artificiale che migliora istantaneamente colori e contrasti. A supporto anche una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. Nella parte frontale, invece, è presente un sensore da 16MP per selfie perfetti da caricare sui social.

Altra componente che risalta è lo schermo. Dotato di un display Flow AMOLED di fascia alta da 6,67" e realizzato con materiali flessibili che aumentano la luminosità. La frequenza di aggiornamento fino a 120Hz fa il resto: lo smartphone è fluido e scorrevole con tutte le applicazioni più importanti. E non manca il supporto al Dolby Vision, all’HDR10+ e al Dolby Atmos. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore MediaTek Dimensity 1080 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Chiudiamo con un altro elemento che lascia poco spazio all’immaginazione: la batteria da 5.000mAh con ricarica HyperCharge da 120W che permette di avere il 100% di autonomia in poco più di 15 minuti. Uno smartphone che basa tutto sulle performance e lascia poco spazio all’immaginazione.

Redmi Note 12 Pro Plus in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una promo e un prezzo che non si vedevano da un po’ per questo smartphone top di gamma di Redmi. Oggi troviamo il Redmi Note 12 Pro+ in offerta a un prezzo di 325,70€, grazie allo sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico sul sito di e-commerce. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (leggete attentamente le note informative per capire il funzionamento). Il telefono viene spedito da Amazon e per la consegna a casa devi aspettare pochissimi giorni. Hai anche tutto il tempo per testarlo fino in fondo: per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo.

