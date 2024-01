Xiaomi, questo smartphone è da comprare subito: con lo sconto di oggi è un affare

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Xiaomi Redmi

Nel mondo della telefonia vige una regola molto semplice: il momento migliore per acquistare uno smartphone è quando esce il modello successivo. Capita così con il Galaxy S23 come abbiamo raccontato in questo articolo, e lo stesso vale oggi con il Redmi Note 12 Pro. Da pochissimi giorni, infatti, Xiaomi ha lanciato sul mercato i nuovissimi Redmi Note 13 Pro, la nuova gamma di smartphone top di gamma del brand cinese. E immediatamente il prezzo del modello precedente è calato in maniera vertiginosa fino a toccare il minimo storico. Non è un caso che oggi trovi il Redmi Note 12 Pro in offerta su Amazon con uno sconto del 30% e risparmi più di 100 euro sul prezzo di listino.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Uno smartphone che offre molto più di quello che dice il prezzo. Dotato di un processore potente, un comparto fotografico completo e versatile da utilizzare in qualsiasi occasione e di uno schermo molto fluido e con ottimi colori. Ma c’è molto di più. Anche una batteria che ti accompagna per più giorni senza troppi problemi. Insomma, uno smartphone pensato per la vita di tutti i giorni e a un prezzo abbordabile. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando Cofidis.

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una promo speciale per uno smartphone tra i più venduti negli ultimi mesi. Oggi trovi il Redmi Note 12 Pro in offerta con uno sconto del 30% a un prezzo di 279 euro. Si tratta del minimo storico per questo ottimo telefono e il risparmio supera i 100 euro su quello di listino. Inoltre, puoi dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità del telefono è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni. Per fare il reso gratuito hai anche a disposizione ben 30 giorni di tempo.

Redmi Note 12 Pro – blu

Redmi Note 12 Pro – bianco

Redmi Note 12 Pro: la scheda tecnica

Il Redmi Note 12 Pro è uno smartphone che non lascia nulla al caso e che bada solamente al sodo. Stiamo parlando di un telefono con una scheda tecnica equilibrata e perfetta per un utilizzo quotidiano e senza troppi fronzoli.

Si parte con un ottimo display AMOLED da 6,67 pollici e con una risoluzione FHD. Si vede in qualsiasi situazione, anche sotto la luce del sole grazie a una luminosità molto elevata. Ottima anche la frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz e che dona più fluidità e scorrevolezza nell’utilizzo quotidiano. Un display con una diagonale così elevata è perfetto anche per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. La potenza è assicurata dal processore MediaTek Dimensity 1080 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Ottimo il comparto fotografico di livello professionale. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine, obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 16 megapixel. L’app fotocamera sfrutta al meglio gli algoritmi di intelligenza artificiale e rende ogni immagine e video perfetti e già pronti per essere caricati sui canali social.

Chiudiamo con la batteria da 5.000 mAh che permette di coprire più giorni senza troppi problemi. Grazie alla ricarica da 67W impieghi poco meno di un’ora per avere il 100% di autonomia. Presente anche l’utilissimo jack per le cuffie da 3,5 millimetri.

Redmi Note 12 Pro – blu

Redmi Note 12 Pro – bianco