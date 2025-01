Xiaomi, con la promo lancio Amazon, lo smartphone lowcost costa pochissimo

Fonte foto: Xiaomi

Nuovo anno e nuovi smartphone già in arrivo. Il 2025 comincia con le marce alte, anzi altissime. Da pochissimi giorni, infatti, Xiaomi ha presentato uno degli smartphone più attesi dagli utenti: il Redmi Note 14. E per l’occasione Amazon ha riservato un’offerta esclusiva ai propri utenti: la versione con processore 5G (una delle tante lanciate dal produttore cinese) è già disponibile con uno sconto speciale del 18% e risparmi ben 50 euro. Una cifra tutt’altro che scontata per un telefono che è disponibile sul mercato da pochissimi giorni. E non finisce qui: per tutti coloro che lo acquistano su Amazon, abbonamento gratuito per due mesi ad Audible, la piattaforma dedicata ai film e alle serie TV.

Il Redmi Note 14 segue la strada tracciata dai modelli precedenti: schermo ampio e molto fluido, progettato per chi utilizza molto le app social durante il giorno; nuovo processore con ottime prestazione; sistema fotografico evoluto grazie a un sensore principale da 108 megapixel e agli algoritmi di intelligenza artificiale e, infine, una batteria a lunghissima durata, migliorata rispetto agli anni precedenti. Smartphone molto interessante e che solo per pochissimi giorni trovi a un prezzo veramente stracciato.

Redmi Note 14: prezzo, offerta e sconto Amazon

Solo per il lancio del Redmi Note 14 trovi lo smartphone in offerta su Amazon a un prezzo di 229,90 euro, con uno sconto del 18% che fa risparmiare ben 50 euro rispetto a quello di lancio. Una promo esclusiva Amazon come si può leggere dall’etichetta presente nella pagina prodotto. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni, ma difficilmente resterai deluso da questo nuovo smartphone Xiaomi.

Redmi Note 14: le caratteristiche tecniche

Funzionale e affidabile e con prestazioni decisamente superiori alla media. Esattamente quello che ci si aspetta da un telefono come il Redmi Note 14, smartphone pensato per un utenza ampia e variegata.

Lo smartphone si basa sul nuovo processore MediaTek Dimensity 7025-Ultra dotato anche di chip LTE per la connessione 5G. A supporto anche 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Lo schermo è quello tipico di un flagship: diagonale da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, per un utilizzo fluido con ogni tipologia di applicazione. La luminosità è elevata e lo schermo protegge anche la tua vista.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico. Xiaomi ha fatto un grande sforzo e ha dotato il telefono di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 108 megapixel, la stessa che trovi su dispositivi molto più costosi. Il sistema fotografico si completa con un sensore ultragrandangolare da 8 megapixel e da un macro obiettivo da 2 megapixel. Per la fotocamera anteriore, invece, è presente un sensore da 20 megapixel. Non mancano strumenti intelligenti che utilizzano l’intelligenza artificiale e che migliorano istantaneamente la qualità dei tuoi scatti.

Tra le novità più importanti c’è la nuova super batteria da 5.110mAh che ti permette di utilizzare lo smartphone fino a due giorni senza troppi problemi. E supporta anche la ricarica rapida.

