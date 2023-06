Redmi Note 12 Pro, a questo prezzo è da comprare subito: sconto esagerato

Questi primi mesi del 2023 sono stati caratterizzati dall’uscita di tantissimi smartphone differenti. Modelli per tutti i gusti e per tutte le tasche. Se a catturare l’attenzione sono i vari top di gamma come lo Xiaomi 13 o il Galaxy S23, quelli più interessanti si nascondono nei meandri dei medi di gamma, da sempre la fascia di prezzo prediletta dagli utenti. E in questa fascia di prezzo a farla da padrone è oramai Redmi, brand nato sotto l’ala protettiva di Xiaomi e che oramai ha spiccato il volo.

Tra i modelli lanciati in questo 2023 troviamo anche il Redmi Note 12 Pro, smartphone con una scheda molto interessante e pensata per coloro che oltre a un buon prezzo vogliono anche delle prestazioni elevate. Prestazioni garantite dall'ottimo processore e anche da un comparto fotografico da far invidia a dispositivi di fascia superiore.

Redmi Note 12 Pro: caratteristiche tecniche

La scheda tecnica del Redmi Note 12 Pro ci racconta di un dispositivo che calza a pennello con le esigenze degli utenti in questo 2023. Uno smartphone performante, che bada molto al sodo e con un comparto fotografico che di certo non vi deluderà. Analizziamola nel dettaglio.

Il display AMOLED con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz è sicuramente uno degli elementi che spicca maggiormente. Grazie a una diagonale da 6,67" e a una luminosità molto elevata lo puoi utilizzare per vedere film e serie TV o molto semplicemente per leggere le news di qualche quotidiano online, anche grazie alla presenza della modalità lettura che non affatica troppo la vista dopo un utilizzo intenso del dispositivo. Il tutto è gestito dal processore MediaTek Dimensity 1080 con modem 5G incluso per navigare alla massima velocità. A supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Redmi ha puntato molto anche sul comparto fotografico, non solo per gli ottimi sensori montati frontalmente e nella parte posteriore, ma soprattutto per le tecnologie avanzate che permettono di scattare foto e registrare video sempre perfetti. Nella parte posteriore sono presenti tre sensori: quello principale da 50MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. Sulla fotocamera principale è presente anche lo stabilizzatore ottico dell’immagine che consente di catturare più luce e di migliorare la qualità delle immagini. La fotocamera per i selfie è da 16MP.

Non poteva di certo mancare una batteria a lunga durata. Questa da 5000mAh ti accompagna fino a fine giornata e grazie alla ricerca rapida da 67W impieghi poco più di trenta minuti per avere il 100% di autonomia.

Redmi Note 12 Pro: prezzo e sconto Amazon

Redmi Note 12 Pro: prezzo e sconto Amazon

