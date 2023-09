Redmi Note 12 Pro, a questo prezzo è un affare per tutti: sconto esagerato

Fonte foto: Xiaomi Redmi

Questa nuova settimana si apre su Amazon con offerte molto interessanti su smartphone lanciati da pochissimo sul mercato. Stiamo parlando del Redmi Note 12 Pro, smartphone di fascia media molto apprezzato in Italia per le sue caratteristiche uniche. Infatti, a dispetto di un prezzo alla portata di tutti, assicura prestazioni ben superiori alla media, grazie alle componenti scelte da Xiaomi (Redmi è un brand nato e cresciuto sotto l’ala protettrice del colosso cinese) che ne esaltano le performance. A un prezzo già concorrenziale di suo, oggi Amazon applica uno sconto imperdibile superiore al 30%. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è più di 110€ e lo fa crollare al minimo storico.

La versione che troviamo oggi in offerta del Redmi Note 12 Pro è quella con il processore Snadpragon 732G (ne esiste anche un’altra con un processore MediaTek), un chip pensato appositamente per il gaming e che esprime prestazioni elevate in qualsiasi situazione, ma dà il meglio di sé con le app per i videogiochi. Ottimo anche lo schermo AMOLED con refresh rate fino a 120Hz che lo rende scorrevole e fluido nell’utilizzo quotidiano. Ma non finisce qui: il telefono ha anche una super batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 67W. Insomma, un dispositivo completo e da oggi in offerta al minimo storico.

Redmi Note 12 Pro: la scheda tecnica

Uno smartphone top al prezzo di un buon medio di gamma. L’offerta disponibile oggi per il Redmi Note 12 Pro è talmente speciale che lasciarsela scappare sarebbe un grosso errore. E per capirlo basta analizzare la scheda tecnica nel dettaglio. Partendo dallo schermo AMOLED da 6,67" che offre tutto quello che si richiede in questo momento a un telefono di questo genere, a partire da un refresh rate elevato fino a 120Hz che lo rende super fluido con i videogame e le app social. Il display è dotato anche di tecnologia Eye Care per proteggere gli occhi dalle fastidiosissime luci blu, soprattutto dopo un utilizzo intenso. E grazie alla luminosità elevata è visibile anche sotto la luce intensa del sole. Parlando di videogame, invece, a bordo troviamo il processore Snapdragon 732G sviluppato appositamente per offrire prestazioni top quando giochi. A supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Altra caratteristica molto interessante è il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo ben quattro fotocamere: sensore principale professionale da ben 108MP con a supporto una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP, un sensore macro da 2MP e un altro sensore per la profondità sempre da 2MP. Grazie alle tecnologie avanzate offerte da Xiaomi e all’intelligenza artificiale, la qualità delle immagini è elevatissima.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. Grazie alla ricarica rapida da 67W basta poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia. Il telefono è dotato anche di tecnologia LiquidCool per la massima efficienza termica.

Redmi Note 12 Pro: prezzo, sconto e offerta su Amazon

A un prezzo così bisogna approfittarne immediatamente. Su Amazon troviamo il Redmi Note 12 Pro in offerta a un prezzo di 259,99€, con uno sconto superiore al 30% rispetto a quello di listino. Non bisogna farsi ingannare dalla percentuale di sconto presente nella pagina prodotto: fa riferimento al prezzo più basso registrato nell’ultimo periodo, ma rispetto a quello di listino il risparmio supera abbondantemente i 100€. C’è anche la possibilità di pagare a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Inoltre, acquistando il telefono oggi ottieni un buono sconto di 5€ da spendere su Amazon Fresh, la sezione del sito di e-commerce dove fare la spesa con la consegna a domicilio. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore.

