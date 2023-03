Redmi Note 12 Turbo ufficiale: caratteristiche e prezzi

Redmi Note 12 Turbo è stato presentato ufficialmente per il mercato cinese. Xiaomi ha finalmente sciolto tutti i nodi riguardo questo nuovo dispositivo di fascia medio-alta, andando a dare un senso a tutte quelle indiscrezioni circolate sul web nelle ultime settimane.

Tante conferme al riguardo, come l’atteso chip Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, ma anche molte sorprese, come l’esclusiva Harry Potter Edition con un design ispirato all’opera di J.K. Rowling e all’omonima saga cinematografica di successo.

Redmi Note 12 Turbo: caratteristiche tecniche

Il nuovo smartphone di Redmi ha un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ a 2.400 x 1.080 pixel, supporto per l’HDR10+, luminosità massima 1.000 nit e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Come ampiamente annunciato il processore è il nuovo Snapdragon 7+ Gen 2 a cui vengono affiancati quattro tagli di memoria: 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione e 16 GB di RAM e 1 TB di memoria. In tutti i casi lo storage è di tipo UFS 3.1, quindi molto veloce.

Per il comparto fotografico troviamo una fotocamera principale da 64 MP con OIS (stabilizzatore d’immagine ottico), una ultra-wide da 8 MP e una macro da 2 MP. La fotocamera frontale per i selfie, invece, è da 16 MP.

Grazie al chip di Qualcomm il Redmi Note 12 Turbo ha le connessioni 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS, NFC e anche un emettitore a infrarossi, utile per usare lo smartphone come un telecomando. C’è anche una porta per il jack da 3,5 millimetri, che fa sempre piacere a chi non ama le cuffiette wireless.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica cablata a 67 W. Infine il sistema operativo in dotazione è Android 13 con interfaccia MIUI 14.

Redmi Note 12 Turbo: quanto costa

Al momento non ci sono conferme sull’uscita di Redmi Note 12 Turbo anche sui mercati Europei, anche se appare improbabile che l’azienda decida di non portare in occidente un modello del genere che ha già catturato l’attenzione di molti appassionati di tecnologia. Attualmente il telefono è in vendita in Cina a questi prezzi:

Redmi Note 12 Turbo – 8/256 GB: 1.999 yuan (270 euro)

Redmi Note 12 Turbo – 12/256 GB (inclusa la Harry Potter Edition): 2.199 yuan (295 euro)

Redmi Note 12 Turbo – 12/512 GB: 2.399 yuan (322 euro)

Redmi Note 12 Turbo – 16 GB/1 TB: 2.799 yuan (375 euro)

Oltretutto non è nemmeno certo il fatto che la Harry Potter Edition sarà commercializzata al di fuori della Cina: potrebbe, al contrario, restare un’esclusiva per i consumatori orientali.