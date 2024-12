Redmi Note 13 Pro, con lo sconto di Natale il prezzo è crollato su Amazon

Da oggi trovi il Redmi Note 13 Pro in promo con uno sconto del 33% al prezzo più basso di sempre e risparmi 130 euro sul prezzo di listino. Lo puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Fino all’ultimo Amazon ci riserva offerte incredibili su alcuni degli smartphone più amati di quest’anno. Oggi è la volta del Redmi Note 13 Pro, telefono di cui abbiamo parlato tante volte e che molto successo ha avuto in questo 2024. Telefono che si posiziona in quella fascia tra i top e i medio di gamma sempre più ambita dai produttori e dalle persone. Il motivo per cui te ne parliamo oggi è logicamente il prezzo. Lo smartphone, infatti, è disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo. Risparmi ben 130 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Acquistandolo adesso lo ricevi anche entro il 25 dicembre.

Se sei ancora indeciso su quale smartphone regalare per Natale, il Redmi Note 13 Pro è il dispositivo che fa per te. I motivi sono chiari: la scheda tecnica comprende tante componenti di livello superiore, tra cui una fotocamera principale da ben 200 megapixel che assicura scatti iconici. La batteria ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e lo schermo ampio ti permette di utilizzarlo anche per vedere film e serie TV. La promo perfetta da non farsi scappare.

Redmi Note 13 Pro

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Redmi Note 13 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione è di quelle da non farsi sfuggire per nessun motivo. Da oggi trovi il Redmi Note 13 Pro in offerta a un prezzo eccezionale di 269,90 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il merito è dello sconto del 33% che fa risparmiare ben 130 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 53,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Praticamente lo paghi poco più di un caffè al giorno.

Lo smartphone è disponibile immediatamente e per la consegna devi aspettare meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025 e quindi non devi preoccuparti nel caso in cui lo regali per Natale. Ma difficilmente farai brutta figura: è uno dei migliori telefoni che puoi acquistare oggi per rapporto qualità-prezzo.

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro: le caratteristiche tecniche

Il Redmi Note 13 Pro non solo è affidabile, ma assicura anche prestazioni di livello superiore. Il merito è di una scheda tecnica che non lascia nulla al caso e di componenti di ultima generazione in grado di dire la loro anche con telefoni che costano molto di più.

Lo smartphone di Xiaomi (Redmi è un sub-brand del colosso cinese) è dotato di uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più fluido nella vita di tutti i giorni, soprattutto con le app che si utilizzano maggiormente. Ottima anche la luminosità che raggiunge i 1.300 nit e che lo rende luminoso anche sotto la luce del sole. Lo schermo protegge la vista anche dalle fastidiose luci blu dopo un utilizzo intenso. Prestazioni assicurate dal processore MediaTek G99-Ultra supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

A stupire è soprattutto il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel coadiuvato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera principale assicura scatti perfetti anche quando c’è poca luce e con lo zoom lossless 4x puoi anche fotografare oggetti in lontananza senza sgranare. La fotocamera per i selfie è da 16 megapixel. Per uno smartphone che paghi poco più di 250 euro il sistema di fotocamere è veramente interessante.

Ottima batteria da 5.000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. E nel momento del bisogno puoi fare affidamento alla ricarica rapida da 67W.

Redmi Note 13 Pro