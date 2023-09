Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Redmi ha presentato ufficialmente, attualmente in esclusiva per il mercato cinese, il nuovissimo Redmi Note 13 Pro+, uno smartphone di fascia medio-alta erede diretto del precedente Redmi Note 12 Pro+, ma con molte novità decisamente interessanti.

Tra le particolarità della scheda tecnica di questo dispositivo la presenza, per la prima volta in assoluto, di un processore MediaTek Dimensity 7200 Ultra, la versione overclockata del MediaTek Dimensity 7200, che si mostra ai consumatori in questa versione leggermente più performante.

Redmi Note 13 Pro+: scheda tecnica

Redmi Note 13 Pro+ ha un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K (2.712×1.220 pixel) e refresh rate adattivo fino a 120 Hz. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass Victus. Al processore MediaTek Dimensity 7200 Ultra si affiancano 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da un sistema a tre fotocamere con un sensore principale da 200 MP (f/1,65) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2.5).

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Presente anche il chip per l’NFC, che l’utente può utilizzare per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria ha una capacità da 5.100 mAh con ricarica cablata da 120 W, con l’azienda cinese che promette una carica completa in circa 19 minuti. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MIUI 14.

Infine è presente la certificazione IP68 che attesta la resistenza del dispositivo alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Redmi Note 13 Pro+: prezzo e disponibilità

Al momento il nuovo Redmi Note 13 Pro+ è disponibile in preordine esclusivamente per il mercato cinese, dove lo smartphone può essere acquistato nelle colorazioni Mirror Porcelain White, Midnight Black e Light Dream Space. Presente anche un’edizione limitata chiama AAPE Trendy Limited Edition e che è stata realizzata con una cover Camouflage (tipo mimetica militare in diversi colori). Il prezzo suggerito è di:

Redmi Note 13 Pro+ – 12/256 GB: 1.999 yuan (257,35 euro)

Redmi Note 13 Pro+ – 12/512 GB: 2.099 yuan (270,23 euro)

Redmi Note 13 Pro+ AAPE Trendy Limited Edition – 12 GB/512 GB: 2.199 yuan (283,10 euro)

Redmi Note 13 Pro+ – 16/512 GB: 2.199 yuan (283,10 euro)

Per il momento non ci sono informazioni sul potenziale arrivo di questo smartphone anche nella versione Global ma se Redmi Note 13 Pro+ dovesse arrivare in Europa (e nel resto del mondo) non è escluso che l’azienda cinese esporti un numero limitato di modelli e a farne le spese, con buone possibilità, sarà l’edizione limitata che potrebbe restare un’esclusiva per la Cina.