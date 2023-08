Redmi Pad, un ottimo tablet a un prezzo davvero irripetibile

Fonte foto: Weibo/Redmi

Un tablet è l’anello di congiunzione tra un PC e uno smartphone: piccolo, potente e molto versatile, parliamo di uno strumento da utilizzare per l’intrattenimento e per lo studio, così da non dover portare con sé dispositivi pesanti e ingombranti ma senza rinunciare, naturalmente, a uno schermo di dimensioni più generose. Sul mercato esistono centinaia di modelli diversi e cercare di districare tra le varie soluzioni potrebbe non essere una cosa semplice, soprattutto per chi cerca un device semplice da utilizzare e capace di adattarsi a qualsiasi contesto.

Fortunatamente grazie ad Amazon la scelta è un po’ più semplice e con le offerte proposte dal noto e-commerce si possono acquistare dispositivi molto interessanti, come il Redmi Pad, a prezzi davvero stracciati

Redmi Pad – Processore MediaTek Helio G99 – Versione 4/128 GB

Redmi Pad: scheda tecnica

Redmi Pad ha un display LCD da 10,6 pollici, con risoluzione FHD (1.200×2.000 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz. Il processore scelto da Redmi è un MediaTek Helio G99 a cui si affiancano, in questo caso specifico, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibili fino a 1 TB acquistando una scheda microSD esterna.

Interessante il comparto fotografico, un dettaglio non indispensabile su un tablet ma che in questo promette comunque scatti discreti. Su questo device abbiamo un sensore principale da 8 MP (ƒ/2.0) e una fotocamera frontale posta al centro della cornice, sempre da 8 MP (ƒ/2.3), ottima per scattare selfie e naturalmente per videochiamate di qualità

Tra le connessioni troviamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.2 e l’USB-C 2.0. Di buon livello anche il comparto audio con 4 speaker e 2 microfoni con cancellazione del rumore. Garantita anche la compatibilità con Dolby Surround. La batteria ha una capacità di 8.000 mAh con ricarica cablata da 18 W. Il sistema operativo, infine, è Android 12 con interfaccia utente proprietaria MIUI Pad, che si aggiornerà a Android 13 alla prima accensione.

Redmi Pad: l’offerta su Amazon

Il Redmi Pad è un tablet entry level con tutte le carte in regola per diventare un validissimo alleato per lo studio e per l’intrattenimento. Parliamo di un tablet semplice e molto robusto, orientato soprattutto verso una grande autonomia, dovuta essenzialmente a un processore poco energivoro e a un comparto batteria molto interessante, che consentirà all’utente di utilizzare il tablet per la navigazione sul web o per la riproduzione dei suoi contenuti in streaming preferiti per circa 12/15 ore. Oltre a questo, il dispositivo ha anche un look accattivante ed è realizzato con materiali di qualità, due particolarità che, di solito, non si trovano facilmente in questa fascia di prezzo.

Il prezzo di listino è di 215 euro, decisamente contenuto per un dispositivo con queste caratteristiche. Tuttavia, grazie all’ottima offerta Amazon è possibile portare a casa questo tablet a 186,37 euro (-13%, -28,63 euro), un piccolo sconto sempre ben gradito che consente di risparmiare qualcosa su uno dei tablet più interessanti sul mercato.

