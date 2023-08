Redmi Pad SE arriva in Italia: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Disponibile anche per il mercato italiano il nuovo Redmi Pad SE di Xiaomi, un tablet low-cost, da utilizzare principalmente per l’intrattenimento e per tutti coloro che hanno bisogno di uno di quelli che vengono ormai definiti “dispositivi da divano”, con uno schermo di dimensioni più generose da preferire a quello del classico smartphone.

Parliamo essenzialmente di un tablet entry level dove spicca sicuramente un chip Qualcomm Snapdragon 680, processore ben noto per bilanciare perfettamente prestazioni e consumi, un dettaglio che unito all’ottima batteria da 8.000 mah garantisce diverse ore di intrattenimento, senza preoccuparsi della ricarica.

Redmi Pad SE: scheda tecnica

Redmi Pad SE ha un display IPS LCD da 11 pollici, con risoluzione FHD+ (1.920×1.200 pixel) e refresh rate variabile fino 90 Hz. Il dispositivo è certificato TÜV Rheinland Flicker Free ed è in grado di autoregolare la luminosità in corrente continua per eliminare qualunque sfarfallio nella gamma da 0 a 3000 Hz. Il device è certificato anche TÜV Rheinland Low Blue Light, garantendo ridotte emissioni di luce blu notoriamente dannosa per gli occhi. Interessante sottolineare anche la presenza di una modalità di lettura 3.0 con la possibilità di scegliere tra la visualizzazione Classic e Paper, per migliorare la lettura dal tablet e senza affaticare la vista.

Il processore scelto da Redmi è un Qualcomm Snapdragon 680 a cui si affiancano 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una microSD esterna. Assenti purtroppo per l’Italia le versioni con 6 e 8 GB di RAM. Il comparto fotografico, pur non essendo cruciale in un tablet, comprende un sensore principale da 8 MP (f/2.0) e una fotocamera frontale da 5 MP (f/2.2), ottima per scattare selfie e naturalmente per le videochiamate.

Tra le connessioni troviamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C e l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm. Interessante anche il comparto audio composto da 4 altoparlanti con supporto ai formati Hi-Res Audio e Dolby Atmos, più che apprezzabili per l’intrattenimento e per l’utilizzo quotidiano. La batteria ha una capacità di 8.000 mAh con ricarica cablata a 10 watt. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MIUI Pad 14.

Redmi Pad SE: prezzo e disponibilità

Redmi Pad SE potrà essere acquistato a partire dal prossimo 25 agosto sul sito ufficiale di Xiaomi, in tutti gli Xiaomi Store, su Amazon e presso i rivenditori autorizzati in tre colorazioni Lavender Purple, Graphite Gray e Mint Green.

Come già anticipato il tablet arriverà nella sola configurazione 4/128GB al prezzo suggerito di 219,90 euro. Al momento dell’uscita si potranno utilizzare gli sconti early bird e Redmi Pad SE potrà essere acquistato a 199,90 euro.