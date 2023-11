Realme Pad, questo tablet low-cost oggi costa ancora di meno

Fonte foto: Realme

Realme Pad è un tablet affidabile che può tenerci compagnia nei lunghi pomeriggi invernali, passati sul divano a guardare i nostri film e serie TV preferiti. E’ un dispositivo molto intuitivo, pensato per chi non ha particolari esigenze e, piuttosto che ripiegare su un ben più costoso notebook, preferisce la semplicità di un tablet con un display di dimensioni generose e un ottimo comparto audio.

Grazie alle offerte Amazon, per le prossime ore questo device sarà in super sconto, addirittura sotto i 200 euro, e un prezzo così rappresenta un’occasione da cogliere al volo.

Realme Pad: scheda tecnica

Realme Pad ha uno schermo LCD da 10,4 pollici, con risoluzione WUXGA+ (2.000×1.200 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il processore a bordo di questo tablet è un MediaTek Helio G80 affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, e l’utente può espandere la memoria fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 8 MP. Questo secondo sensore è stato posizionato dal produttore sul lato più lungo del tablet, così da poter essere utilizzato agevolmente per le videochiamate da chi preferisce mettere il dispositivo in orizzontale.

Le opzioni di connettività per questo modello specifico non comprendono il 4G LTE, questa versione del Realme Pad, infatti, non ha lo slot per le SIM. Ci sono, però, il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti.

Il comparto audio è composto da quattro altoparlanti certificati Dolby Atmos e due microfoni con cancellazione del rumore, una dotazione perfetta sia per godere al meglio dei propri contenuti multimediali, sia per effettuare videochiamate di buona qualità.

La batteria è da 7.100 mAh con ricarica via cavo da 18 W e ricarica inversa. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia proprietaria Realme UI.

Interessante sottolineare, infine, la modalità Spazio bambini che trasforma questo tablet in un dispositivo sicuro adatto ai più piccoli, che consente loro di familiarizzare con questa tecnologia, pur tenendoli al sicuro dai pericoli del web.

Realme Pad: l’offerta su Amazon

Realme Pad è un buon dispositivo che, pur occupando la fascia medio-bassa del mercato, non rinuncia comunque a una scheda tecnica piuttosto interessante da sfruttare per l’intrattenimento quotidiano, tra navigazione sul web e streaming, e per la produttività (ma senza esagerare), magari acquistando una tastiera Bluetooth da collegare al tablet.

Il prezzo di listino di questo device è di 289,99 euro ma, con l’offerta su Amazon, il è possibile portare a casa il Realme Pad a 190 euro (-34%, -99,99 euro) uno sconto più che interessante per un tablet dalle grandi potenzialità, che può fare la felicità di molti.

