Fonte foto: Realme

Il mercato dell’elettronica è vastissimo e spesso la grande offerta finisce per confondere il potenziale acquirente. Ma questa abbondanza di prodotti ha anche un lato positivo: c’è sempre un device per tutti e, cercando bene, si trova sempre un prototto che costa poco ma vale tanto.

Un prodotto come il tablet Realme Pad da 10 pollici, che ha un buon prezzo di listino e, grazie ad Amazon, oggi costa pochissimo con addirittura uno sconto del 40%. Una vera occasione per tutti.

realme Pad 6GB+128GB (fino1TB), 2K Display WUXGA+ 10.4", Quad Speakers Dolby, MTK Helio G80, Batteria 7100mAh, Quick Charge 18W, Metallic Body, Design Ultra Slim da 6.9 mm, Android 11, solo WIFI, Grey

Realme Pad: scheda tecnica

Realme Pad ha un display LCD da 10,4 pollici, con risoluzione WUXGA+ (2.000×1.200 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il processore è un MediaTek Helio G80 a cui si affiancano, per questa offerta specifica, 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico di questo tablet è formato da un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale, sempre da 8 MP, posta sul lato più lungo del tablet, un dettaglio che la rende perfetta per le videochiamate, specialmente per chi utilizza il device in orizzontale.

Le connessioni disponibili sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo. Interessante anche il comparto audio con quattro altoparlanti con certificazione Dolby Atmos, da utilizzare per godere piacevolmente dei propri contenuti multimediale preferiti.

La batteria ha una capacità di 7.100 mAh con ricarica cablata da 18 W. Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia proprietaria Realme UI, che si aggiornerà a Android 12 alla prima accensione.

Realme Pad: l’offerta su Amazon

Realme Pad è un tablet con un ottimo rapporto qualità/prezzo, con caratteristiche tecniche di buon livello che lo rendono l’ideale per l’utilizzo quotidiano tra social network, navigazione sul web e soprattutto riproduzione dei contenuti in streaming. Ed è proprio in quest’ultimo caso che il Realme Pad riesce ad essere davvero interessante, grazie all’ottima autonomia, allo schermo dalla buona risoluzione e, naturalmente, al comparto audio certificato Dolby Atmos.

Il prezzo di listino di questo tablet è di 289,99 euro, nemmeno troppo elevato per chi ha bisogno di un device Android versatile, funzionale e di un marchio affidabile. Tuttavia, grazie all’ottima offerta su Amazon, il prezzo scende ulteriormente a 173 euro (-40%, -116,99 euro) e con uno sconto così, è davvero difficile trovare di meglio in questa fascia di prezzo.

