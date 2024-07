Fonte foto: Libero Tecnologia

Xiaomi continua a puntare forte sul settore dei tablet: dopo il lancio del Redmi Pad Pro, un tablet che stupisce per rapporto qualità/prezzo come scritto nella recensione di Libero Tecnologia, la casa cinese prepara un’altra novità. Sta arrivando, infatti, una nuova versione di questo ottimo tablet, che va a sopperire ad uno dei pochi difetti che avevamo evidenziato nella nostra recensione: la mancanza della connessione cellulare 5G.

Redmi Pad Pro 5G: caratteristiche tecniche

Il nuovo Redmi Pad Pro 5G avrà il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, un chip a 4 nm sempre più diffuso nella fascia medio-bassa del mercato. Ad affiancare il chip ci saranno varie combinazioni di RAM (6/8 GB) e storage (12/256 GB UFS 2.2). In Italia, potrebbe arrivare esclusivamente nella variante con la massima dotazione di memoria (8/256 GB).

Spazio anche a una batteria da 10.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 33 W, oltre a un display IPS LCD da 12,1 pollici, con risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel e refresh rate di 120 Hz. A proteggere il display, invece, ci sarà il vetro Gorilla Glass 3. Il comparto fotografico includerà una fotocamera anteriore da 8 Megapixel e una fotocamera posteriore da 8 Megapixel. È previsto il supporto Dual SIM Dual 5G oltre alla possibilità di usare il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.2.

Un sensore di impronte digitali sotto al display, un comparto audio con quattro speaker e due microfoni e il sistema operativo Android 14 con Hyper OS (con due major update e tre anni di patch di sicurezza garantite) completeranno la scheda tecnica. Come la versione solo Wi-Fi, il nuovo Redmi Pad Pro 5G misurerà 280×181,85×7,52 mm. Il dispositivo sarà disponibile in due versioni, Graphite Grey e Mint Green.

Redmi Pad Pro 5G: prezzo e disponibilità

Il Redmi Pad Pro in versione Wi-Fi è disponibile in Italia in due configurazioni:

6 GB di RAM e 128 GB di storage con un prezzo di 329,90 euro

con un prezzo di 8 GB di RAM e 256 GB di storage con un prezzo di 369,90 euro

La versione 5G del tablet costerà di più, a parità di dotazione di memoria. Per ora, però, siamo nel campo delle ipotesi. Possiamo immaginare una differenza di circa 100 euro tra la versione Wi-Fi e quella 5G. Di conseguenza, il tablet dovrebbe arrivare sul mercato con un listino superiore ai 400 euro. Come da tradizione Xiaomi, però, già in occasione del lancio potrebbero arrivare le prime offerte per consentire agli utenti un acquisto a prezzo scontato. Il tablet sarà compatibile con gli accessori Redmi Smart Keyboard e Redmi Smart Pen, già disponibili per la versione Wi-Fi del modello.