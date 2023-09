Xiaomi, questo è lo smartwatch lowcost da comprare subito: costa pochissimo

Fonte foto: Xiaomi

Spendere poco per uno smartwatch che offre tantissime funzionalità non è una chimera. Nonostante il continuo aumento dei prezzi causato dall’inflazione, trovare orologi smart a un prezzo alla portata di tutti è ancora possibile. L’importante è conoscere i giusti modelli e aspettare l’offerta giusta. Come quella che troviamo oggi su Amazon per il Redmi Watch 2 Lite, smartwatch lowcost realizzato sotto la supervisione di Xiaomi e che è disponibile a un prezzo mai visto prima: solo oggi lo paghi meno di 40€. Il merito è dello sconto del 46% disponibile sul sito di e-commerce che lo fa diventare immediatamente uno dei best-buy di questa nuova settimana.

Il Redmi Watch 2 Lite ha tutte le caratteristiche che si ricerca in uno smartwatch, a partire da un sistema che permette di monitorare più di 100 modalità di allenamento, alcune delle quali di livello professionale. Ma non finisce qui. Ti aiuta a tenere sotto controllo i principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca fino al monitoraggio avanzato del sonno e dello stress, con esercizi di respirazione ad hoc che ti aiutano a diminuire la stanchezza mentale. A questo prezzo è da acquistare immediatamente.

Redmi Watch 2 Lite: le caratteristiche e le funzionalità

In uno smartwatch le caratteristiche sono importanti, ma lo sono ancora di più le funzionalità offerte. La differenza tra un modello e un altro è proprio in quello che ti offre e che ti permette di fare durante la giornata. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica del Redmi Watch 2 Lite.

Partiamo da una delle funzionalità che lo fa diventare uno dei più interessanti sul mercato. Sull’orologio smart troviamo ben 117 modalità di allenamento, di cui 17 di livello professionale. Oltre alla classica corsa, al ciclismo, escursioni, ellittica, ci sono esercizi particolari come HIIT (che ti aiuta a migliorare la resistenza e il cardio), yoga e anche nuoto (è impermeabile fino a 50 metri). Non manca un chip GNSS che supporta i quattro principali sistemi di posizionamento: GPS, GLONASS, Galileo e BDS.

Sotto la scocca trovano posto anche dei sensori che monitorano il tuo stato di salute. La frequenza cardiaca viene valutata in tempo reale ventiquattro ore su ventiquattro, così come la saturazione dell’ossigeno nel sangue, un dato diventato sempre più importante negli ultimi anni. Presente anche un monitoraggio avanzato del sonno, con un report completo che ti mostra come riposi durante la notte, monitoraggio dello stress che con tre modalità che ti aiutano a migliorare la respirazione e il monitoraggio della salute femminile.

Passando alle caratteristiche tecniche, il Redmi Watch 2 Lite ha uno schermo da 1,55" di forma rettangolare, con una luminosità abbastanza elevata. Puoi anche scegliere tra più di 100 watch faces differenti. La batteria ha un’autonomia di circa 10 giorni con un utilizzo normale. Collegando l’orologio allo smartphone puoi ricevere le notricihe dei messaggi e delle chiamate in entrata direttamente sul polso.

Redmi Watch 2 Lite in offerta su Amazon: prezzo, sconto e offerta

Il Redmi Watch 2 Lite è una delle migliori promo che troviamo in questo inizio di settimana. Lo smartwatch Xiaomi è disponibile su Amazon a un prezzo di 39,99€, con uno sconto di ben il 46% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico e costa veramente poco. Inoltre, acquistandolo oggi ottieni anche un coupon sconto del valore di 5€ da utilizzare su Amazon Fresh, il servizio del sito di e-commerce dedicato alla spesa con consegna a domicilio. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni: vi consigliamo di approfittarne subito: è uno dei più venduti negli ultimi giorni e le scorte potrebbero terminare presto.

