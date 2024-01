Fonte foto: Xiaomi

Non ci sono solo i Redmi Note 13, con una gamma composta da ben cinque modelli diversi, tra le novità di Xiaomi di questa settimana per l’Italia. La casa cinese, infatti, ha avviato le vendite anche di altri dispositivi. Debuttano, in queste ore, il Redmi Watch 4 oltre alle nuove Redmi Buds 5 e Buds 5 Pro.

Redmi Watch 4: caratteristiche e prezzo

Il Redmi Watch 4 è pronto ad arrivare nei negozi italiani, dopo il debutto ufficiale in Cina avvenuto lo scorso dicembre. Lo smartwatch è dotato di un display AMOLED da 1,97 pollici di diagonale, con risoluzione di 450 x 390 pixel. Il pannello ha luminosità massima di 600 nit e funzione Always On. Il telaio è realizzato in lega di alluminio con la corona in acciaio inossidabile.

Lo smartwatch è utilizzabile per il monitoraggio della frequenza cardiaca e per il rilevamento della percentuale di ossigeno nel sangue (SpO2) oltre che per tenere sotto controllo il proprio allenamento (in oltre 150 sport), anche grazie al rilevamento della posizione via GPS.

C’è anche il chip NFC ed è possibile utilizzare il dispositivo per le chiamate via Bluetooth. La batteria da 470 mAh secondo Redmi permette un’autonomia massima di 20 giorni.

Il nuovo Redmi Watch 4 arriva in Italia con un prezzo di partenza di 99,99 euro e con la possibilità di scegliere tra due colorazioni, Silver Grey e Obsidian Black, con cinturini abbinati.

Redmi Buds 5 Pro: caratteristiche e prezzo

Le Redmi Buds 5 Pro sono cuffie true wireless in-ear con alcune funzioni tipiche degli auricolari di fascia alta, ma con un prezzo più accessibile, come da tradizione dei prodotti Redmi.

Le Buds 5 Pro sono compatibili con il codec audio LDAC, per una trasmissione dell’audio in alta qualità via Bluetooth 5.3. C’è anche la cancellazione attiva del rumore ANC fino a 52 dB e quattro modalità di funzionamento (Light, Balanced, Deep e AI Adaptive ANC).

Le cuffie includono anche tre versioni della modalità trasparenza, per adattare il funzionamento a vari contesti di utilizzo, e prevedono un’autonomia massima di 10 ore (che diventano 38 ore con la carica della custodia). Gli auricolari consentono l’utilizzo di Google Fast Pair, per il collegamento rapido, e permettono l’abbinamento a due dispositivi.

Le Redmi Buds 5 Pro arrivano in Italia con prezzi a partire da 69,99 euro e con possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni, Midnight Black, Moonlight White e Aurora Purple.

Redmi Buds 5: caratteristiche e prezzo

Un gradino sotto le Buds 5 Pro troviamo le Redmi Buds 5, più accessibili in termini di prezzo grazie a qualche compromesso sulle specifiche. Anche in questo caso troviamo la cancellazione attiva del rumore (ma fino a 46 dB) con tre modalità di utilizzo (Light, Balanced e Deep).

Non c’è la possibilità di utilizzare il codec LDAC (ma solo SBC e AAC) per il collegamento via Bluetooth 5.3. L’autonomia arriva fino a 10 ore (oppure fino a 40 ore con la carica aggiuntiva della custodia). C’è il supporto Google Fast Pair oltre che un collegamento a due dispositivi differenti.

Le nuove Redmi Buds 5 sono disponibili in Italia con prezzi da 39,99 euro. Le cuffie true wireless di Xiaomi possono essere acquistate scegliendo tra le colorazioni Black, White e Sky Blue.