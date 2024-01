Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi ha annunciato oggi il lancio in Italia della nuova gamma Redmi Note 13. A disposizione degli utenti ci sono cinque varianti, tutte già acquistabili in Italia anche su Amazon: Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro 4G, Note 13 Pro 5G e Note 13 Pro+ 5G. Tutti gli smartphone sono dotati di sistema operativo Android 13 con MIUI 14. Non c’è ancora, quindi, il passaggio ad Android 14 con HyperOS per la gamma Redmi Note come è invece già avvenuto su Poco X6.

Redmi Note 13: caratteristiche tecniche e prezzo

Il Redmi Note 13 è il modello base della nuova famiglia di mid-range di casa Xiaomi. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è un sensore di impronte digitali sotto al display. La scheda tecnica comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 685.

Il chip viene affiancato da 6/8 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage di tipo UFS 2.2 (come per tutti gli altri modelli tranne che per il top di gamma Note 13 Pro+ 5G). C’è anche una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W.

Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 108 Megapixel e, come per gli altri modelli della serie, ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore macro da 2 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel. C’è anche la certificazione IP 54, disponibile su tutta la gamma (ma il 13 Pro + 5G è certificato IP 68).

Per il mercato italiano, il Redmi Note 13 è disponibile in tre varianti, con colorazioni Blu, Verde e Nero. Ecco i prezzi:

Redmi Note 13 con 6 GB di RAM e 128 GB di storage a 199,90 euro

Redmi Note 13 con 8 GB di RAM e 128 GB di storage a 229,90 euro

Redmi Note 13 con 8 GB di RAM e 256 GB di storage a 249,90 euro

Redmi Note 13 5G: caratteristiche tecniche e prezzo

Il Redmi Note 13 è disponibile anche in versione 5G. La scheda tecnica è molto simile a quella del modello precedente ma il chip è il MediaTek Dimensity 6080. Anche in questo caso troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel.

Le versioni sono due mentre le colorazioni sono tre (Blu, Verde e Bianco). Ecco i prezzi:

Redmi Note 13 5G con 6 GB di RAM e 128 GB a 279,90 euro

Redmi Note 13 5G con 8 GB di RAM e 256 GB a 299,90 euro

Redmi Note 13 Pro 4G: caratteristiche tecniche e prezzo

Tra i modelli della nuova gamma di mid-range di Xiaomi c’è spazio anche per il Redmi Note 13 Pro 4G. Questo smartphone è dotato del chip MediaTek Helio G99 affiancato da 8/12 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage.

Anche in questo caso troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Le novità rispetto al modello non Pro riguardano il comparto fotografico, con la tripla fotocamera posteriore che integra un sensore da 200 Megapixel con OIS, e la batteria, sempre dotata di una capacità di 5.000 mAh ma con possibilità di ricarica rapida da 67 W.

Ci sono due varianti e tre colorazioni (Viola, Verde e Nero). Questi sono i prezzi per l’Italia:

Redmi Note 13 Pro 4G con 8 GB di RAM e 256 GB di storage a 299,90 euro

Redmi Note 13 Pro 4G con 12 GB di RAM e 512 GB di storage a 399,90 euro

Redmi Note 13 Pro 5G: caratteristiche tecniche e prezzo

C’è spazio anche per il Redmi Note 13 Pro 5G tra le novità di Xiaomi. Questo smartphone si basa sul chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 affiancato da 8/12 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida da 67 W.

Da notare anche la presenza di un display Super QPD da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K (2.712 pixel) e refresh rate di 120 Hz. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 200 Megapixel con OIS.

Ci sono due varianti e tre colorazioni (Viola, Blu e Nero). Ecco i prezzi del Redmi Note 13 Pro 5G per l’Italia:

Redmi Note 13 Pro 5G con 8 GB di RAM e 256 GB di storage a 399,90 euro

Redmi Note 13 Pro 5G con 12 GB di RAM e 512 GB di storage a 449,90 euro

Redmi Note 13 Pro+ 5G: caratteristiche tecniche e prezzo

Redmi Note 13 Pro+ 5G è il top di gamma della serie di mid-range di Xiaomi e include il chip MediaTek 7200 Ultra con 8/12 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage UFS 3.1. Torna il display Super QPD da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K.

Il comparto fotografico include ancora la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 Megapixel e OIS. La batteria è da 5.100 mAh ma c’è la ricarica rapida HyperCharge da 120 W. Da notare anche la certificazione IP68.

Il nuovo Redmi Note 13 Pro+ 5G è disponibile in Italia in due versioni e tre colorazioni (Viola, Bianco e Nero). Ecco i prezzi:

Redmi Note 13 Pro+ 5G con 8 GB di RAM e 256 GB di storage a 449,90 euro

Redmi Note 13 Pro+ 5G con 12 GB di RAM e 512 GB di storage a 499,90 euro

