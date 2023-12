Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Xiaomi

Tra i nuovi prodotti svelati da Redmi nel recente evento di presentazione della nuova serie K70 c’è anche lo smartwatch Redmi Watch 4. Si tratta di un prodotto molto interessante, pensato per il momento per il mercato cinese ma che potrebbe arrivare (forse con un rebrand) anche in Europa con un prezzo decisamente competitivo.

Redmi Watch 4: caratteristiche tecniche

Il nuovo Redmi Watch 4 è dotato di un display AMOLED da 1,97 pollici con risoluzione di 390×450 pixel. La luminosità massima è di 600 nit e c’è il sensore di luce ambientale che consente la regolazione automatica. Il telaio è realizzato in lega di alluminio con la corona che, invece, è in acciaio inossidabile. Il cinturino è in TPU.

Lo smartwatch ha una batteria da 470 mAh, che si ricarica in circa 85 minuti e che promette un’autonomia di 20 giorni in “modalità tipica“, cioè con Always On Display disattivato. Attivando la modalità di risparmio energetico, invece, si può estendere l’autonomia fino a 30 giorni.

Con un utilizzo intenso, ad esempio per il monitoraggio dell’allenamento con la rilevazione satellitare della posizione, l’autonomia è destinata a ridursi sensibilmente. La batteria è molto più grande (+191 mAh) rispetto a quella del Redmi Watch 3 che, però, ha un display da 1,75 pollici.

Redmi Watch 4 ha il sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca e quello per rilevare la percentuale di ossigeno nel sangue (Sp02). C’è anche un sistema di monitoraggio del sonno, dei livelli di stress e della ciclo mestruale femminile.

L’orologio può monitorare oltre 150 tipi di allenamento, e tracciare i percorsi anche senza uno smartphone collegato perché è dotato di GPS autonomo. Tra gli sport monitorabili c’è anche il nuoto, visto che lo Redmi Watch 4 è resistente all’acqua fino a 5 atmosfere di pressione.

C’è anche il chip NFC per i pagamenti ed è possibile visualizzare sul display dell’orologio le notifiche di uno smartphone (Android 8.0 o successivo, o iOS 12 o successivo) collegato tramite Bluetooth 5.3.

Il Redmi Watch 4m infine, è dotato di sistema operativo proprietario Xiaomi HyperOS.

Redmi Watch 4: prezzo e disponibilità

Il nuovo Redmi Watch 4 è già disponibile in Cina. Per gli utenti cinesi, infatti, è ora possibile acquistare lo smartwatch di Redmi scegliendo tra la versione nera e quella bianca (la colorazione riguarda sia la scocca che il cinturino). Il prezzo di vendita è di 499 Yuan che, al cambio attuale, corrispondono a circa 65 euro.

Ricordiamo che il Redmi Watch 3 è disponibile in Italia con un prezzo di listino di 99 euro. In caso di arrivo in Europa, quindi, il nuovo Redmi Watch 4 dovrebbe attestarsi sullo stesso livello di prezzo, con al massimo un rincaro di 10-20 euro.