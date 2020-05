Il continuo miglioramento delle prestazioni e delle funzionalità è un obiettivo chiave per tutti i brand produttori di tecnologia, ed Apple in particolare non smette mai di inseguire un costante affinamento dei suoi gioielli tech marchiati con la celebre mela. Tra le funzioni implementate sui dispositivi mobile dell’azienda, la registrazione dello schermo di iPhone e iPad è stata una delle più ambite ed apprezzate dagli utenti del marchio di Cupertino.

L’opportunità cioè di registrare video che riproducono tutto ciò che succede sul display del proprio smartphone, e di salvare il filmato per riutilizzarlo in seguito. A quale scopo? Sono molti i motivi per i quali i fruitori Apple desiderano registrare lo schermo del loro iPhone: condividere ad esempio un’attività svolta sul telefonino con i propri amici, spiegare ai parenti in remoto come eseguire una certa operazione oppure creare guide complete per i propri followers o iscritti su determinate tematiche di interesse.

A partire dalla versione iOS 11 e successive è possibile decidere infatti di realizzare una registrazione dello schermo dell’iPhone, con l’audio del dispositivo incluso nella ripresa, oppure escluso dalla registrazione finale, a seconda delle proprie esigenze. Necessità e creatività sono alla base del successo di questa speciale funzione: scopriamo quindi come registrare correttamente lo schermo di un iPhone, in modo semplice ed intuitivo.

Come abilitare la funzione di registrazione schermo su un iPhone

Per poter iniziare a registrare in tempo reale le attività che avvengono sullo schermo del proprio iPhone è necessario innanzitutto abilitare la funzione di registrazione. Generalmente infatti è disabilitata dal sistema e va abilitata manualmente con pochi e facili passaggi.

E’ sufficiente infatti andare su Impostazioni, e successivamente entrare nel Centro di Controllo e quindi nell’area Personalizza Controlli. Tra le voci presenti si trova quella chiamata Registrazione Schermo e toccando la relativa icona +, la funzione di registrazione viene automaticamente inclusa tra quelle abilitate. Una volta eseguiti questi brevi passaggi, la funzione di registrazione dello schermo dell’iPhone è ufficialmente abilitata.

Per accedere alla possibilità di registrare il display sarà sufficiente in seguito richiamare il Centro di Controllo, effettuando uno swipe dal basso verso l’alto del display, e premere sul pulsante con l’icona di registrazione, rappresentata dai due cerchi concentrici. Con iPhone X è possibile fare lo stesso scorrendo verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo, e fare partire da lì la funzione di registrazione.

Come registrare lo schermo dell’iPhone

Ogni qualvolta si vorrà iniziare una registrazione sarà quindi possibile cercare l’icona di registrazione come appena visto, ed azionarla con un tocco sullo schermo. Premendo senza rilasciare l’icona di registrazione, oppure effettuando sulla stessa una pressione decisa è possibile selezionare le opzioni relative all’audio. Prima di iniziare a registrare lo schermo infatti, l’iPhone permetterà all’utente di decidere se procedere con la registrazione della traccia audio oppure mantenere inattivo il microfono.

Un conto alla rovescia avvertirà poi dell’avvio imminente della registrazione dello schermo, trascorso il quale l’iPhone inizierà a riprendere tutto ciò che avverrà sul display. E’ possibile quindi a questo punto uscire dal Control Center con uno swipe dall’alto verso il basso ed eseguire tutte le operazioni che si vogliono registrare, salvare ed eventualmente condividere.

Durante tutto il tempo dell’operazione nella parte superiore dello schermo campeggerà una barra rossa ad indicare una registrazione in corso, che permetterà di tenere sotto controllo agevolmente se la stessa è attiva e funzionante.

Per interrompere la registrazione non si dovrà far altro che premere proprio sulla barra rossa e successivamente sul tasto Interrompi, oppure richiamare il Centro di Controllo e premere di nuovo il pulsante con l’icona di registrazione. E’ bene sapere che la registrazione del display viene interrotta anche quando lo schermo dell’iPhone si blocca.

Le registrazioni create verranno salvate in automatico tra gli album Video dello smartphone: saranno accessibili non appena finita una registrazione semplicemente pigiando sulla notifica che viene mostrata nella parte in alto del display, e resteranno sempre disponibili nel Rullino Foto del proprio iPhone.

Note utili sulla registrazione schermo

E’ importante ricordarsi che durante la registrazione verrà ripreso ogni movimento eseguito sul display, ed anche ogni tipologia di notifica che comparirà nel mentre: tenerlo presente e ricontrollare attentamente ogni registrazione prima di inviarla e condividerla permette di evitare errori, di prevenire incomprensioni e di tutelare la propria privacy. Impostare la funzione Non Disturbare potrebbe essere una buona idea per registrare lo schermo del proprio iPhone senza distrazioni indesiderate. Liberate la fantasia e buon divertimento!