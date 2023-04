Sì, questi resti sono di un animale antichissimo: la scoperta

Quando si pensa all’era glaciale è impossibile non ricordare lo scoiattolo che ha reso celebre la serie cinematografica in versione cartoon, ma gli scoiattoli di quel periodo erano in realtà un po’ diversi, come ben testimoniato da una scoperta insolita effettuata da alcuni paleontologi nello Yukon, uno dei territori più freddi di tutto il Canada.

L’animale è stato scovato nei pressi di alcuni giacimenti d’oro, per la precisione non lontano da Dawson City. Si sta parlando di uno scoiattolo completamente mummificato e che visse la bellezza di 30mila anni fa sul nostro pianeta. C’è una caratteristica ben precisa che rende questi resti unici, come hanno spiegato nel dettaglio i ricercatori.

I vari dettagli dello scoiattolo artico

Lo scoiattolo dell’era glaciale è stato trovato in forma appallottolata, come se fosse morto durante il letargo. In realtà, la sua scoperta risale a qualche anno fa, ma soltanto in questi giorni si è deciso di renderla pubblica. Il governo canadese sta infatti allestendo una mostra tra le più approfondite di sempre presso lo Yukon Beringia Interpretive Center di Whitehorse. Riconoscere l’animale non è stato affatto semplice. L’ammasso di pelo e pelle lo rende qualcosa di informe, ma con un pizzico di attenzione in più si possono scorgere dettagli come gli artigli, la coda e le orecchie. Il ritrovamento è stato a dir poco casuale.

Lo scoiattolo mummificato di 30mila anni fa è stato notato per la prima volta nel 2018 da un minatore che era impegnato in un’attività di scavo proprio nello Yukon. Non è raro che si presentino situazioni del genere (come il ritrovamento dell’orso bruno in Siberia), tanto è vero che negli ultimi anni è stato possibile far rivedere la luce a un cucciolo di lupo (sempre mummificato) e a un piccolo di mammut. L’animale che verrà presto esposto in Canada è un tipico scoiattolo di terra artico, ancora molto comune in questa zona del mondo e che è abituato a creare i propri nidi sottoterra.

La sopravvivenza dell’antico scoiattolo

Stando a quanto riferito dai paleontologi canadesi, gli scoiattoli rappresentano le specie più interessante da studiare in questi casi e il motivo è presto detto. A differenza dei mammut e di altri esemplari come i gatti Scimitar, questi mammiferi sono riusciti a sopravvivere dopo l’era glaciale e rappresentano una testimonianza unica della Terra di tantissimi anni fa. Tra l’altro, le scoperte di reperti simili spingono a riflettere su quelli che saranno gli effetti del cambiamento climatico sugli stessi animali. L’esemplare appallottolato è stato particolarmente apprezzato dagli esperti per via del suo incredibile stato di conservazione.

Normalmente le ossa di animali vissuti così tanti anni fa perdono del tutto il contenuto di calcio, rendendo meno chiari gli esami ai raggi X. Nel caso dello scoiattolo artico, al contrario, il minerale era ben presente e questo ha facilitato il compito dei ricercatori. Le condizioni di salute dell’esemplare erano ottimali, si sarebbe semplicemente rannicchiato prima di morire per motivi non meglio precisati. Con tutta probabilità si tratta di uno scoiattolo giovane, forse nel suo primo anno di ibernazione, ma soltanto gli studi che verranno effettuati nei prossimi mesi potranno dire di più su questo incredibile protagonista dell’era glaciale.