Ring Battery Video Doorbell Pro disponibile in Italia

Fonte foto: Ring

Dopo la presentazione ufficiale di inizio febbraio, il nuovissimo Ring Battery Video Doorbell Pro è finalmente disponibile anche in Italia.

Il videocitofono a batterie prodotto dall’azienda di proprietà di Amazon è stato già descritto come uno dei più avanzati di sempre, portando nelle mani dei consumatori uno strumento affidabile ed estremamente preciso, che garantisce la massima sicurezza della casa e consente di tenere sotto controllo ciò che succede nei pressi della propria abitazione in modo facile e veloce.

Ring Battery Video Doorbell Pro: scheda tecnica

Con Ring Battery Video Doorbell Pro l’azienda produttrice ripensa completamente l’idea di sicurezza domestica, migliorando quanto fatto con i precedenti videocitofoni e portando su questo nuovo modello tante funzionalità smart che lo rendono l’ideale in ogni situazione.

La prima novità riguarda la qualità video che su questo dispositivo arriva a 1536p. Oltre a questo Ring ha installato anche degli innovativi sensori ottici che, sfruttando l’elaborazione dinamica e nuove modalità per la compressione dell’immagine, migliorano notevolmente i video, per una resa visiva impeccabile con immagini nitide e con colori brillanti.

Anche nel caso di ambienti scarsamente illuminati questo videocitofono garantisce immagini di ottima qualità, grazie alla funzione Low-Light Sight sviluppata per sfruttare al meglio la luce disponibile anche nelle ore notturne.

Altro grande cambiamento rispetto al passato è sicuramente la modalità per la rilevazione del movimento che utilizza la tecnologia radar per la rilevazione 3D dei movimenti, così da garantire precisione e affidabilità, avvertendo l’utente solamente per quelle situazioni che rappresentano un vero pericolo per la sicurezza.

Per avere un controllo totale sulla propria abitazione si può utilizzare la vista dall’alto che permette una panoramica dell’area coperta dal videocitofono (e indicata come quella da monitorare) per ricevere notifiche estremamente specifiche evitando falsi allarmi.

Sul fronte dell’audio, non manca la comunicazione bidirezionale con cancellazione del rumore per parlare con la persona dall’altra parte del citofono senza interferenze.

Questo dispositivo può essere utilizzato tranquillamente con tutti i diversi prodotti a marchio Ring e con i vari smart assistant di Amazon compatibili con Alexa, con la possibilità di sfruttare i comandi vocali e, sugli smart display del colosso dell’e-commerce, accedere anche alla funzione Live View per controllare in tempo reale la telecamera del videocitofono. In alternativa si può utilizzare l’app ufficiale Ring.

Per chi volesse è disponibile anche Ring Protect, un abbonamento facoltativo che consente all’utente di registrare video, di rivederli e condividerli in ogni momento. Una soluzione molto interessante che trasforma Ring Battery Video Doorbell Pro in un vero e proprio sistema di videosorveglianza.

Infine, merita una menzione a parte, l’installazione che stando alle dichiarazioni di Amazon richiede solo cinque minuti. Dopo aver caricato la batteria interna del dispositivo e dopo aver fissato il videocitofono non resta che connetterlo al WiFi tramite l’app ufficiale e configurare le zone da monitorare.

Ring Battery Video Doorbell Pro è ufficialmente disponibile sul sito ufficiale di Ring e, naturalmente, su Amazon al prezzo consigliato al pubblico di 229,99 euro.

