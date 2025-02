Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Risveglio in anticipo dei mandorli in fiore per le temperature invernali più alte rispetto alla media stagionale: ennesimi danni dovuti al cambiamento climatico.

Fonte foto: 123RF

Il risveglio in anticipo dei mandorli in fiore sta destando preoccupazione tra gli esperti, poiché rappresenta un chiaro segnale delle anomalie climatiche che stanno interessando l’Europa e in particolare l’Italia. Secondo l’osservatorio europeo Copernicus, il mese di gennaio 2025 è stato il più caldo mai registrato, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali.

Il risveglio in anticipo dei mandorli, già in fiore

L’insolito tepore degli ultimi giorni ha innescato una precoce fioritura di molte piante, tra cui le mimose in Toscana e Puglia e i mandorli in Sicilia, con un anticipo di oltre un mese rispetto al normale ciclo vegetativo. Questo fenomeno potrebbe avere conseguenze significative sull’agricoltura e sull’equilibrio degli ecosistemi.

Le alte temperature stanno alterando i naturali ritmi stagionali delle piante, facendole uscire prematuramente dalla fase di dormienza invernale. Questo comporta un doppio rischio: da un lato, l’eventualità di un ritorno improvviso del freddo potrebbe bruciare le gemme già schiuse, compromettendo l’intera produzione annuale. Dall’altro, il mancato accumulo di freddo durante l’inverno potrebbe impedire l’induzione alla fioritura di molte colture, tra cui l’olivo, con una conseguente riduzione delle rese agricole e perdite economiche.

A preoccupare è anche la proliferazione d’insetti dannosi favorita dalle temperature elevate. Il caldo anomalo, infatti, ha consentito la sopravvivenza di parassiti come la cimice asiatica, che normalmente verrebbe decimata dal freddo invernale. Questa specie invasiva rappresenta una grave minaccia per frutta, ortaggi e cereali, poiché in primavera potrebbe attaccare in modo massiccio le coltivazioni, aggravando ulteriormente la situazione per gli agricoltori già provati dalle anomalie climatiche.

Oltre ai mandorli e alle mimose, anche altre colture stanno mostrando segni di un risveglio anticipato. In Puglia, per esempio, broccoli, cavolfiori e cicoria sono già pronti per il raccolto, quando normalmente dovrebbero maturare a marzo. Questo sfasamento dei cicli produttivi sta creando notevoli difficoltà nella gestione delle coltivazioni, costringendo gli agricoltori a rivedere i tempi di semina e raccolta, con inevitabili ripercussioni sull’offerta e sui prezzi dei prodotti agricoli.

Cambiamento climatico e agricoltura

Il fenomeno del risveglio precoce delle piante non è un evento isolato ma s’inserisce in un contesto più ampio di cambiamento climatico globale. Secondo le elaborazioni di Coldiretti sui dati Isac Cnr, il 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato in Italia, con una temperatura media superiore di 1,35 gradi rispetto al periodo di riferimento 1991-2020. Questa tendenza al surriscaldamento, che si manifesta con inverni sempre più miti ed estati torride, sta modificando gli equilibri ecologici e mettendo a dura prova la resilienza degli ecosistemi naturali e agricoli.

Gli esperti avvertono che, senza un’inversione di rotta nelle emissioni di gas serra, tali fenomeni climatici estremi diventeranno sempre più frequenti e intensi, con ripercussioni devastanti sull’agricoltura e sulla biodiversità. Per far fronte a queste sfide, è necessario adottare strategie di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico, come l’introduzione di varietà vegetali più resistenti alle oscillazioni termiche, l’implementazione di tecniche agricole sostenibili e un monitoraggio costante delle condizioni climatiche e fitosanitarie.

Inoltre, una maggiore consapevolezza sull’impatto delle scelte quotidiane di consumo energetico e alimentare potrebbe contribuire a contenere il riscaldamento globale. L’episodio del risveglio in anticipo dei mandorli in fiore a gennaio è un campanello d’allarme che ricorda quanto il clima sia ormai profondamente alterato dall’attività umana e quanto sia urgente agire per preservare il delicato equilibrio degli ecosistemi.

La fioritura anticipata delle piante non è solo una bizzarria stagionale, ma un segnale preoccupante di un sistema climatico in crisi. Se non saranno adottate misure adeguate, gli effetti del cambiamento climatico sull’agricoltura e sull’ambiente diventeranno sempre più drammatici, mettendo a rischio le produzioni alimentari e, al tempo stesso, anche la sicurezza alimentare globale.