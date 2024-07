Arriva in Italia il nuovo robot aspirapolvere Roborock Qrevo MaxV, modello pensato per offrire una pulizia completa di casa ma rispettando la presenza di animali domestici

Fonte foto: Roborock

Continua a rinnovarsi la gamma di Roborock in Italia: da questa settimana, infatti, è disponibile il Qrevo MaxV, un nuovo robot aspirapolvere con tante funzionalità smart per la pulizia completa dei pavimenti di casa, anche in presenza di animali domestici. Il nuovo modello della gamma Roborock, che era stato anticipato a inizio anno in occasione del CES 2024, è già acquistabile dagli utenti italiani.

Roborock Qrevo MaxV: caratteristiche tecniche

Il nuovo Qrevo MaxV è dotato di tutte le principali tecnologie di pulizia dei robot Roborock, alle quali aggiunge un’attenzione particolare per gli animali domestici. Il robot, infatti, è in grado di individuare e riconoscere l’animale (cane o gatto) e di attivare, di conseguenza, una particolare modalità di utilizzo progettata per non spaventarlo.

Con l’attivazione di questa modalità, il robot blocca il movimento della spazzola principale e si sposta lateralmente, per poi riprendere la pulizia in una fase successiva. Qrevo MaxV, inoltre, è possibile scattare foto e avviare una video-chiamata con audio bidirezionale in modo da poter far sentire all’animale domestico la voce del suo padrone, con l’obiettivo di tranquillizzarlo.

Il robot include anche il sistema di riconoscimento degli ostacoli Reactive AI, che consente di individuare e aggirare fino a 62 tipi di ostacoli differenti. Questo sistema è disponibile anche su altri robot recentemente lanciati in Italia, come Roborock S8 MaxV Ultra e Qrevo Pro.

Qrevo MaxV ha una potenza di aspirazione di 7.000 Pa e il suo sistema di lavaggio a doppio panno raggiunge i 200 giri al minuto, con la possibilità di sollevarsi da terra di 10 mm nel caso in cui venga rilevato un tappeto. C’è anche il sistema FlexiArm Design Edge Mopping, con un braccio robotico per la pulizia dei punti più difficili da raggiungere.

A completare la dotazione troviamo la stazione di ricarica multifunzione 2.0, con funzionalità di lavaggio dei mop con acqua calda a 60° C e di asciugatura con aria calda a 45° C. La stazione è in grado anche di riempire in automatico il serbatoio dell’acqua e di svuotare in automatico il serbatoio della polvere.

C’è poi la possibilità di sfruttare l’assistente vocale Hello Rocky, disponibile anche senza connessione Wi-Fi, per la gestione della pulizia e la modifica delle impostazioni di funzionamento.

Roborock Qrevo MaxV: prezzo

Il nuovo Qrevo MaxV è già disponibile in Italia dove viene distribuito in esclusiva da MediaWorld, con possibilità di acquisto sia sullo store online che in negozio. Il nuovo modello della gamma Roborock viene commercializzato con un prezzo consigliato di 999 euro.