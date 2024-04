Fonte foto: Roborock

Nel corso delle prossime settimane è previsto un importante aggiornamento per la gamma di prodotti di Roborock in Italia. L’azienda cinese, infatti, ha annunciato il lancio dei nuovi S8 MaxV Ultra e Qrevo Pro che andranno a rafforzare l’offerta per il mercato italiano, nell’ottica di sostenere un programma di crescita globale che ha portato Roborock ha raggiungere la prima posizione nelle vendite mondiali di robot aspirapolvere (secondo i dati di Euromonitor International). Attualmente, il brand è attivo in oltre 170 Paesi e i suoi robot sono utilizzati in oltre 15 milioni di case.

Nuovi Roborock: caratteristiche tecniche

Roborock S8 MaxV Ultra è la principale novità in arrivo sul mercato italiano nel corso delle prossime settimane. Svelato in anteprima ad inizio anno, in occasione del CES 2024, il robot aspirapolvere è dotato del FlexiArm Design Side Brush, un sistema che, grazie all’utilizzo di un braccio robotico, è in grado di garantire, secondo l’azienda, una pulizia completa degli angoli.

C’è anche un mop laterale aggiuntivo per la pulizia dei bordi. S8 MaxV Ultra è dotato del sistema di riconoscimento degli ostacoli Reactive AI 2.0 (in grado di riconoscere fino a 73 oggetti differenti oltre a riconoscere ed evitare gli animali domestici) oltre all’assistente vocale intelligente (attivabile con il comando “Hello Rocky“) e al RockDock Ultra per la pulizia automatica del robot con acqua calda e aria calda (fino a 60 ° C) oltre che con funzioni dedicate per il lavaggio e il ri-lavaggio del mop.

Il robot è dotato di una forza aspirante HyperForce da 10.000 Pa che lo pone ai vertici della categoria. C’è anche il sistema LiDAR PreciSense che semplifica la pianificazione della pulizia, risultando fino a 6 volte più preciso rispetto alla modalità pulizia e mappatura tradizionale.Da notare anche la tecnologia DirTect per l’identificazione dello sporco, con possibilità di adeguare la modalità di pulizia.

In arrivo in Italia c’è anche il Qrevo Pro. Questo robot aspirapolvere, svelato come il precedente in occasione del CES dello scorso gennaio, è dotato del sistema per il lavaggio dei bordi FlexiArm Design e può sfruttare l’aspirazione HyperForce da 7.000 Pa. C’è anche il sistema di rilevamento intelligente dello sporco. Per questo robot non c’è la possibilità di utilizzare l’assistente vocale intelligente ma è ugualmente possibile sfruttare il controllo tramite app o anche il controllo remoto tramite app di terze parti.

Nuovi Roborock: prezzo e disponibilità

Roborock ha confermato l’arrivo in Italia dei nuovi S8 MaxV Ultra e Qrevo Pro nel corso del mese di aprile. Le vendite, tramite i consueti canali di distribuzione, partiranno entro la fine del mese di arile. Per quanto riguarda S8 MaxV Ultra è già disponibile il prezzo di lancio. Il robot aspirapolvere, infatti, sarà commercializzato con un prezzo di 1.499 euro. Per Qrevo Pro, invece, sarà necessario attendere i prossimi giorni per avere dettagli aggiuntivi sul prezzo.