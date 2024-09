Fonte foto: Roborock

La famiglia di prodotti Roborock si allarga con il debutto del nuovo Roborock H5. Si tratta di un inedito aspirapolvere wireless che entra subito in fase di commercializzazione sul mercato italiano, con possibilità di acquisto anche tramite Amazon.

Il modello in questione, fino al prossimo 22 di settembre, sarà protagonista di un’offerta lancio con prezzo scontato di 50 euro.

Roborock H5

Roborock H5: caratteristiche

Il nuovo Roborock H5 è un aspirapolvere wireless molto leggero: il peso è di appena 1,82 chilogrammi, ma quando si monta la mini spazzola motorizzata integrata il peso si riduce a 1,52 chilogrammi. Nonostante la leggerezza, però, Roborock ha una potenza di aspirazione elevata, pari a 158 AirWatt.

Il nuovo modello della gamma Roborock include una serie di tecnologie pensate per migliorare la pulizia di casa, come il sistema di filtraggio a cinque stadi con filtri HEPA, con un’efficacia dichiarata dall’azienda pari al 99,997% per le micropolveri fino a 0,3 micron. C’è poi un di separazione della polvere a nove cicloni, che aiuta a mantenere costante la potenza di aspirazione anche quando il serbatoio inizia a riempirsi.

All’interno dell’aspirapolvere c’è una batteria da alta densità che consente di portare l’autonomia fino a 60 minuti con una sola carica. Per una ricarica completa, tramite la stazione di ricarica, servono 3,5 ore.

Tra le funzionalità di Roborock H5 c’è la possibilità di sfruttare il sistema di potenziamento automatico dell’aspirazione che migliora la pulizia sui tappeti, aumentando da solo la potenza per rimuovere un quantitativo maggiore di polvere, capelli e peli.

Con la mini spazzola motorizzata (in grado di raggiungere 5.000 vibrazioni al minuto) è possibile rimuovere con maggiore efficacia gli acari della polvere mentre con la spazzola per fessure 2 in 1 è possibile raggiungere gli angoli più difficili per una pulizia migliore.

Roborock H5 include anche un sistema di riduzione del rumore multistrato che permette di minimizzare il rumore in fase di funzionamento. Secondo i dati forniti dall’azienda, l’emissione sonora dell’aspirapolvere si ferma ad un massimo di 68,9 dB(A).

A completare i vantaggi del nuovo aspirapolvere wireless c’è il sistema di svuotamento del serbatoio con un clic, utilizzabile in alternativa al sistema "tira e sigilla" che permette di rimuovere facilmente il sacchetto della polvere.

Roborock H5: prezzo

Il nuovo modello della gamma Roborock è acquistabile in Italia da questa settimana ed è disponibile sia sul sito ufficiale Roborock che su Amazon. Il prezzo di listino è di 299,99 euro ma con l’offerta lancio (disponibile anche su Amazon, semplicemente spuntando l’apposito coupon presente nella pagina del prodotto) è possibile ottenere 50 euro di sconto. In questo modo, il nuovo aspirapolvere wireless di Roborock è acquistabile con un prezzo effettivo di 249,99 euro. Questa promo lancio terminerà il prossimo 22 di settembre.