Roborock Q5 Pro+, con gli sconti Amazon costa davvero pochissimo

Roborock Q5 Pro+ è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia intermedia, una soluzione semplice ed economica per le pulizie. Su Amazon è in super offerta

Acquistare un robot aspirapolvere e lavapavimenti, non è certamente un’operazione economica e, chi vuole puntare a un top di gamma, dovrà necessariamente sborsare cifre parecchio elevate.

Per fortuna, però, al fianco dei prodotti di fascia alta, c’è tutto un ecosistema di alternative più economiche che vanno a posizionarsi nel segmento di mercato inferiore, dimostrando di essere comunque sistemi per la pulizia dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Tra i mediogamma più interessanti c’è il Roborock Q5 Pro+ che grazie alle offerte su Amazon può essere acquistato a un prezzo molto interessante, che scende parecchio sotto i 300 euro, l’occasione perfetta per chi vuole acquistare il primo robot per le pulizie senza spendere troppo.

Roborock Q5 Pro+ – Aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento automatica

Roborock Q5 Pro+: caratteristiche tecniche

Roborock Q5 Pro+ è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione di ricarica e svuotamento.

Per quanto riguarda il robot, sotto di esso c’è spazzola laterale rotante che sposta polvere e sporco indirizzandolo verso la bocca di aspirazione che ha una potenza di 5.500 Pascal, qui troviamo anche una doppia spazzola in gomma Duo Roller che consente di raccogliere anche i peli di animali. Il cestino per la raccolta dello sporco è da 770 ml.

Non manca nemmeno il mocio da utilizzare con acqua e gli appositi prodotti (serbatoio da 180 ml) per lavare i pavimenti e rimuovere le incrostazioni di sporco. Inoltre il mocio può essere rimosso dall’utente e utilizzare il robot in modalità solo aspirazione.

Per navigare all’interno dell’abitazione si utilizza un sistema di navigazione LiDAR PreciSense, che effettua una mappatura dettagliata dell’abitazione in completa autonomia e, grazie ai sensori integrati, è possibile anche evitare gli ostacoli in tempo reale.

Come per tutti i prodotti Roborock, il dispositivo può essere gestito con l’app ufficiale che permette di monitorare lo stato del robot, tracciare i percorsi e i piani di pulizia per coprire efficacemente tutta l’abitazione. Il robot può essere utilizzato anche tramite Alexa, Google Home e Siri.

Infine è presente una batteria da 5.200 mAh per un’autonomia stimata di circa 240 minuti oppure per abitazioni fino a 350 mq di superficie.

Questo modello ha anche la stazione di ricarica e svuotamento, che contiene solamente un sacchetto per la raccolta della polvere da 2,5 litri, che garantisce fino a 7 settimane di utilizzo senza doverlo svuotare.

Roborock Q5 Pro+: l’offerta su Amazon

Roborock Q5 Pro+ è uno dei modelli di fascia intermedia dell’azienda cinese, un prodotto che punta tutto su una grande semplicità di utilizzo, funzionalità immediate e, chiaramente, un prezzo ben inferiore a quello degli attuali top di gamma.

Il prezzo di lancio di questo prodotto era di 499 euro ma su Amazon può essere acquistato a 299 euro a cui bisogna aggiungere un ulteriore coupon di sconto di 20 euro che porta il prezzo finale a 279 euro.

