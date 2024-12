Amazon, questo robot aspirapolvere costa la metà: offerta shock

Su Amazon è disponibile il roborock Q8 Max in offerta con un ottimo sconto del 51% e lo paghi meno della metà. Grande potenza di aspirazione ed è anche in grado di lavare il pavimento.

Fonte foto: roborock

Se c’è un elettrodomestico per la casa che in questi anni ha riscosso un grande successo, è sicuramente il robot aspirapolvere. Questo dispositivo compatto e altamente tecnologico ha rivoluzionato le abitudini di milioni di famiglie italiane, permettendo di dedicare meno tempo alle pulizie domestiche. Se stai valutando l’acquisto di un robot aspirapolvere in vista del Natale, oggi Amazon viene in tuo soccorso scontando al minimo l’ottimo robot aspirapolvere roborock Q8 Max.

Si tratta di uno dei robot più venduti del Black Friday e grazie alle promo di Natale lo trovi esattamente allo stesso prezzo: lo sconto del 51% te lo fa pagare meno della metà. Un’occasione unica da non farsi sfuggire per un robot che, oltre ad aspirare la polvere, è anche in grado di lavare il pavimento. La grande potenza di aspirazione e i sensori ad alta precisione assicura una pulizia completa dell’abitazione senza fare il minimo sforzo. Lo puoi anche controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. Una delle migliori promo che puoi trovare oggi: non farti sfuggire questa occasione.

roborock Q8 Max: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie alla promo natalizia di Amazon, da oggi trovi il roborock Q8 Max in promo con uno sconto del 51% che fa scendere il prezzo a soli 219,99 euro. Si può intuire facilmente che lo paghi meno della metà e il risparmio netto è di 230 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni e sicuramente prima di Natale. Per il reso gratuito hai tempo addirittura fino al 31 gennaio. Questo vuol dire più di 30 giorni per provarlo e nel caso in cui non vada bene non devi preoccuparti nel non poterlo restituire.

roborock Q8 Max: caratteristiche e funzionalità

Roborock si sta imponendo come marchio leader del settore. E le ragioni sono presto dette. A partire dalla potenza di aspirazione della tecnologia HyperForce, con potenza fino a 5.500 Pa. Rimuove anche i peli di animali. Questa funzione lavora di concerto con la spazzola DuoRoller, un’altra esclusiva di roborock, progettata al fine di migliorare le prestazioni di aspirazione sui tappeti, ma anche di ridurre i fastidiosi grovigli di peli.

Si muove con la massima disinvoltura in casa, sia grazie a una precisa mappatura dell’ambiente che dovrà pulire elaborando una mappa 3D, sia grazie a sensori smart che segnalano gli ostacoli da evitare. In questo modo, non sarai costretto ogni volta a rimuovere gli oggetti da terra prima di metterlo in funzione (pantofole, scarpe, giocattoli, accessori di cani o gatti, vestiti caduti a terra, ecc.). Tecnologia fondamentale affinché ciò accada è la Obstacle Avoidance, in grado di rilevare ed evitare facilmente gli oggetti sul pavimento. Mentre la tecnologia di Navigazione LiDAR PreciSense genera mappature dettagliate, identificando perfino il miglior percorso da seguire per una pulizia più rapida ed efficace. Puoi "aiutare" il robot aspirapolvere roborock Q8 Max a essere ancora più preciso nei movimento sia creando delle zone vietate – come scale o aree piuttosto strette dove è facile che possa rimanere incastrato – sia inserendo all’interno della mappa i materiali con i quali sono fatti i pavimenti, la presenza di mobili, ecc. Del resto, ogni stanza è diversa dall’altra.

Q8 Max di roborock non è solo un aspirapolvere, ma funge anche da lavapavimenti, così da catturare la polvere sottile più efficacemente, cosa che non potrebbe accadere con la sola aspirazione (per quanto potente). Puoi selezionare fino a 30 opzioni di livello di flusso dell’acqua, per ogni specificare esigenza di pulizia. E ancora: app gratuita facile da usare, bassa rumorosità, Modalità Eco, Modalità Turbo, serbatoi d’acqua controllati elettricamente, guarnizione anti-allergeni, spegnimento automatico, paracolpi di protezione, contenitore rimovibile, durata della batteria sufficiente per una pulizia completa.

