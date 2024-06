Roborock Qrevo Master, Qrevo S e Flexi arrivano in Italia: si tratta dei nuovi prodotti di pulizia per la casa realizzata da Roborock e subito protagonisti di un'offerta lancio

Fonte foto: Roborock

La gamma Roborock si rinnova con l’arrivo in Italia di nuovi prodotti pensati per semplificare la pulizia di casa. Le novità a disposizione degli utenti italiani sono Roborock Qrevo Master, nuovo top di gamma della serie Qrevo, Roborock Qrevo S e i nuovi prodotti della serie Flexi. I nuovi Roborock sono protagonisti di un’offerta lancio su Amazon.

Roborock Qrevo Master: caratteristiche e prezzo

Roborock Qrevo Master è un robot aspirapolvere dotato di tecnologia FlexiArm Desing, per la pulizia degli angoli e dei bordi, e di aspirazione HyperForce da 10.000 Pa. Per la pulizia dei tappeti e la rimozione di peli d’animale e capelli, il robot include la Spazzola DuoRoller Riser.

C’è anche la Stazione di ricarica multifunzione 3.0, che pulisce e disinfetta i mop dopo l’utilizzo. Tra le funzionalità c’è la possibilità di utilizzare l’Assistente vocale intelligente, Hello Rocky. Qrevo Master è dotato anche del riconoscimento degli ostacoli con AI che consente di riconoscere ed evitare 62 tipi di oggetti.

Il nuovo Roborock Qrevo Master arriva in Italia con un prezzo di 1.299 euro. Fino al 26 giugno, però, è possibile acquistare il robot aspirapolvere su Amazon con un prezzo di lancio di 1.099 euro.

Roborock Qrevo Master Robo

Roborock Qrevo S: caratteristiche e prezzo

Il Roborock Qrevo S si posiziona in una fascia più bassa, risultando comunque molto interessante. Si tratta del robot aspirapolvere pensato per soddisfare gli utenti alla ricerca di un modello con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Tra le specifiche c’è una potenza di aspirazione di 7.000 Pa oltre alla docking station autopulente (che velocizza del 30% la pulizia) e al doppio panno rotante sollevabile, con una velocità di rotazione di 200 giri al minuto. C’è anche il sistema Ractive Tech per l’aggiramento degli ostacoli.

Roborock Qrevo S arriva in Italia con un prezzo di 799 euro. Fino al prossimo 26 giugno, però, è possibile acquistare il modello al prezzo scontato di 649 euro su Amazon.

Roborock Qrevo S

Roborock Flexi Pro e Lite: caratteristiche e prezzi

A completare la gamma di novità di Roborock troviamo i nuovi Flexi Pro e Flexi Lite. Si tratta di due nuovi aspirapolvere senza fili, in grado di aspirare e lavare nello stesso momento. Entrambi i modelli sono dotati di una potenza di aspirazione di 17.000 Pa oltre che della tecnologia FlatReach, per semplificare la pulizia sotto i mobili bassi.

C’è anche la tecnologia DirTect Smart Sensor che permette la regolazione automatica della potenza di aspirazione e pulizia in base al livello di sporco. A completare la dotazione, inoltre, troviamo RevoBrush 2.0, il sistema sviluppato da Roborock per la pulizia e l’auto-asciugatura delle spazzole (con lavaggio ad acqua calda e asciugatura ad aria calda). Il modello Pro aggiunge le ruote adattive automatizzate SlideTech e varie funzionalità smart, con la possibilità di controllo tramite app Roborock.

Il Flexi Pro è disponibile in offerta lancio al prezzo di 549 euro mentre il Flexi Lite arriva in Italia con un prezzo di lancio di 299 euro (per entrambi i modelli la promo lancio garantisce 50 euro di sconto).

Roborock Flexi Pro

Roborock Flexi Lite