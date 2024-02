Roomba, sconto esagerato per il robot aspirapolvere: prezzo mai visto prima

Fonte foto: Amazon

Se anche per voi pulire e spazzare i pavimenti di casa tutti i giorni (anche più volte al giorno) rientrano tra quelle attività di cui fareste volentieri a meno, allora è arrivato il momento di pensare all’acquisto di un robot aspirapolvere.

Questi piccoli elettrodomestici vi liberano da ogni incombenza, occupandosi di ogni singolo aspetto della pulizia. Il Roomba 692 ne è un esempio: dotato di un avanzato sistema di mappatura e navigazione, si muove liberamente in casa pulendo le stanze che vorrete ed evitando anche gli ostacoli inattesi. E grazie all’offerta top di oggi, lo pagherete una cifra mai vista in precedenza: lo sconto di Amazon fa crollare il prezzo al minimo storico.

Roomba, robot aspirapolvere a prezzo stracciato: offerta e sconto

Mai conveniente come oggi. Comprando adesso il Roomba 692 sarà possibile approfittare di una promozione senza precedenti, grazie alla quale risparmiare ben 100 euro sul prezzo del robot aspirapolvere.

Il Roomba 692 è infatti disponibile con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre su Amazon. In questo modo lo paghi solo 199,00 euro contro i 299,0 euro del prezzo di listino.

iRobot Roomba 692 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Tra le varie funzionalità della scheda tecnica del Roomba 692, l’autonomia è certamente quella che spicca maggiormente. Merito di un sistema di mappatura e navigazione che consente di ridurre al minimo gli interventi da parte vostra. Il Roomba 692 utilizza una suite completa di sensori avanzati sia per effettuare la mappatura degli ambienti di casa, sia per muoversi liberamente all’interno della vostra abitazione. In questo modo, il robot aspirapolvere dello storico marchio statunitense potrà evitare ostacoli – anche inattesi – mentre è impegnato a spazzare e raccogliere sporcizia dai pavimenti.

Il sistema di pulizia in tre fasi si basa su una spazzola laterale che raccoglie detriti ai lati e su una doppia spazzola multi-superficie che raccoglie capelli, polvere e sporcizia da pavimenti e tappeti e la incanala verso il sistema di aspirazione. A questo punto lo sporco viene raccolto nel pratico serbatoio, mentre i sistemi di filtraggi eviteranno che le particelle più sottili. A questo, poi, si aggiunge anche il sistema Dirt Detect, capace di individuare le aree più sporche della tua casa pulendole più a fondo.

Sul fronte delle funzionalità smart, poi, il Roomba 692 ha davvero poco da invidiare anche a robot aspirapolvere decisamente più costosi. Dopo averlo sincronizzato con l’app potrai gestirlo direttamente dal tuo telefonino o con semplici comandi vocali tramite Alexa e Google Assistente. Ma si tratta solamente della proverbiale punta dell’iceberg. Sin dal primo utilizzo, infatti, il Roomba 692 inizia a studiare e analizzare le tue abitudini, così da poterti fornire suggerimenti utili a ottimizzare i cicli di pulizia e ottenere risultati migliori. Il robottino del produttore statunitense sarà così in grado di consigliarti sul programma di pulizia più adatto alle tue esigenze o di effettuare più pulizie nella stagione delle allergie.

