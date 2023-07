Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: TP-Link

I nuovi dispositivi della gamma Archer Air di TP-Link sono ufficialmente disponibili in Italia con il Router Archer Air R5 e l’Extender Archer Air E5. Tra le caratteristiche più evidenti spiccano sicuramente un design semplice ed elegante e le dimensioni estremamente contenute (210×148×8 mm), che consentono l’installazione dei device della serie Archer Air in qualsiasi contesto, dalle abitazioni fino a gli uffici, anche in spazi ridotti.

Oltre a questo, sono presenti anche molte funzionalità intelligenti per gestire al meglio le connessioni e garantire a tutti i dispositivi connessi le migliori performance possibili.

TP-Link Archer Air: scheda tecnica

Il nuovo Router Archer Air R5 utilizza la tecnologia WiFi 6 dual band fino a 3 Gbps, con la promessa di una rete dalle altissime prestazioni, ideale per connettere qualsiasi dispositivo tramite Wi-Fi. Grazie alle antenne integrate e agli algoritmi di beamforming intelligenti che consentono la trasmissione e ricezione direzionale del segnale, le soluzioni di TP-Link stabiliscono automaticamente la posizione dei vari device connessi in modo da garantire a ciascuno di essi un segnale stabile in qualsiasi punto della casa o dell’ufficio.

Utilizzando insieme al router anche l’Extender Archer Air E5, è possibile creare una rete EasyMesh, che permette agli utenti di installare in maniera semplice e veloce una rete Wi-Fi in grado di coprire in maniera omogenea tutto lo spazio a disposizione.

Presente anche la funzionalità QoS, che assegna automaticamente una maggiore ampiezza di banda a tutti i dispositivi che ne hanno bisogno per svolgere un determinato compito, come ad esempio una videochiamata o la riproduzione di un contenuto in streaming. Sul router sono inoltre disponibili anche due porte Ethernet, una Gigabit WAN e una Gigabit LAN.

Grazie a TP-Link Homeshield, l’azienda cinese promette connessioni sicure, protette da qualsiasi tentativo di intrusione esterno. Il sistema, infatti, è in grado di controllare e monitorare tutti gli accessi alla rete, bloccando tutti quelli non autorizzati. Presente, inoltre, un sistema di crittografia che tiene al sicuro i dati personali degli utenti durante la navigazione.

Con le funzionalità di parental control, i dispositivi della serie TP-Link Archer Air permettono anche ai più giovani una navigazione sul web sicura. Il sistema consente di impostare un profilo utente per ogni membro della famiglia, con la possibilità di gestirlo in piena autonomia, stabilendo limiti di utilizzo e di contenuti visualizzati. Inoltre, grazie ai report sull’uso del Wi-Fi è possibile controllare ogni singolo dispositivo connesso.

Per gestire gli accessi è possibile utilizzare l’App TP-Link Tether, disponibile gratuitamente sia su Android che su iOS, oltre che da qualsiasi browser per il web.

TP-Link serie Archer Air: disponibilità e prezzo

I nuovi dispositivi della serie Archer Air saranno in vendita a partire dal prossimo mese di agosto nei negozi di elettronica e, naturalmente, su Amazon. Il prezzo consigliato è di: