Come ogni sportivo che si rispetti, anche tu hai intenzione di monitorare le tue prestazioni tramite un’app multifunzionale che ti segua come un vero personal trainer? In tal caso, l’applicazione che fa al caso tuo è proprio Runtastic! Scopri le sue innumerevoli e utilissime funzionalità continuando a leggere questo articolo.

Cos’è Runtastic?

Runtastic è un’applicazione che, una volta installata sul tuo dispositivo mobile, tramite il servizio GPS sarà in grado di monitorare fedelmente il tuo allenamento (di qualsiasi sport si stia parlando), restituendoti poi tutta una serie di dati inerenti allo sforzo fisico appena svolto grazie a dei sensori di movimento installati di default all’interno dei tuo smartphone.

Prima di iniziare ad addentrarci nel particolare delle sue molteplici funzionalità, una specifica è doverosa: Runtastic è il nome della casa sviluppatrice, la quale ha prodotto diverse app, ognuna dedicata ad uno sport, o ad una categoria di sport ben specifici, così da poterti monitorare con maggiore precisione durante tutta la tua performance sportiva. Vediamo ora tre delle principali applicazioni sviluppate da Runtastic per seguirti in maniera professionale durante tutta la durata del tuo allenamento!

Runtastic: Steps Contapassi

Steps Contapassi è un’applicazione dedicata, come ci suggerisce il nome stesso, a contare i passi realizzati durante una camminata. Questa specifica applicazione – prima conosciuta col nome di Runtastic Me – nasce infatti dall’esigenza di seguire chiunque, anche i neofiti dell’attività fisica, nella camminata. Per usufruirne, basterà scaricare l’applicazione da Play Store se si possiede un dispositivo con sistema operativo Android, o da Apple Store se si possiede invece un dispositivo con sistema operativo iOS.

Una volta installata con successo l’App, accedervi sarà semplice e intuitivo: ci sarà un primo step di registrazione nel quale dovrete inserire i vostri dati fondamentali all’utilizzo, per poi poter godere appieno di tutte le funzionalità che questa applicazione ha da offrire. L’applicazione è divisa in diverse schermate.

Notizie : offre preziosi consigli in termini di salute fisica

: offre preziosi consigli in termini di salute fisica Progressi : mostra le statistiche mensili inerenti al tuo allenamento

: mostra le statistiche mensili inerenti al tuo allenamento Attività : mostra l’attività svolta, anche in termini di distanza

: mostra l’attività svolta, anche in termini di distanza Profilo: mostra la schermata relativa alle impostazioni del proprio profilo

Runtastic: Adidas Training

Considerata dalla maggior parte degli sportivi l’app migliore per monitorare le proprie prestazioni del pacchetto offerto da Runtastic, Adidas Training è un’applicazione creata in collaborazione col famoso brand sportivo Adidas al fine di offrire un servizio completo di monitoraggio e allenamento. Nella sostanza, non si dimostra così differente nell’aspetto dalle altre app Runtastic: presenta sempre la suddivisione in sezioni differenti (Notizie, Progressi, Attività, ecc…). Ciò che invece la contraddistingue è la sezione dedicata agli Allenamenti.

In questa innovativa sezione si potrà disporre di un servizio di personal training completo: si deciderà in autonomia la parte o le parti del corpo da allenare durante la sessione di attività fisica, potendo scegliere tra numerose combinazioni di esercizi tutti mostrati in precise videolezioni realizzate in collaborazione con trainer esperti. L’installazione e l’utilizzo di questa app è totalmente gratuito, vi è però una sezione Pro – a pagamento di 9,99 €/mese – grazie alla quale potrete accedere a contenuti esclusivi e a numerose videolezioni ancora più specifiche.

Runtastic: Adidas Running

Adidas Running – anch’essa sviluppata da Runtastic in collaborazione con Adidas – è stata specificamente creata per monitorare l’attività sportiva degli amanti non solo della corsa, ma anche di sport quali il calcio, il ciclismo, il nuoto, il tennis e molti altri sport ancora.

Anche in questo caso, una volta installata l’App, l’interfaccia che vi troverete a gestire sarà semplice e intuitiva, divisa in varie sezioni quali Notizie, Progressi, Attività, Piani e Profilo. La cosa più interessante relativamente a Adidas Running è proprio la sua adattabilità ad ogni tipo di sport, che dovrà essere settato prima dell’inizio dell’allenamento nell’apposita sezione “Attività”.

Runtastic: Social Networking

Ognuna delle app sviluppate da Runtastic prevede anche la creazione di una vera e propria community di sportivi. All’interno della sezione Notizie sarà infatti possibile aggiungere contatti che usano le app del pacchetto, rintracciandoli tramite altri social network e aggiungerli alla propria rete di amicizie virtuali. All’interno di questa sport-community si potranno poi scambiare notizie, condividere allenamenti, attività progressi e stimolarsi a vicenda con messaggi di incitamento.

Una buona soluzione per mantenersi sempre in forma senza rinunciare alla vita sociale e al divertimento! Se siete sportivi, agonisti o neofiti, e volete un supporto o uno stimolo per il vostro allenamento fisico, sicuramente troverete in Runtastic un validissimo alleato!