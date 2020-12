Safety: sempre al tuo fianco: di cosa parla il film di Disney +

Safety: sempre al tuo fianco è la nuova pellicola firmata Disney che farà sognare il pubblico durante le festività di fine anno. Siamo davanti ad un film drammatico ispirato ad una storia vera, quella di Ray McElrathbey, interpretato dall’attore Jay Reeves.

Ray è uno studente della Clemson University che riesce ad avere successo nella squadra di football, nel ruolo di safety e nel frattempo si prende cura del suo fratellino, Fahmarr di 11 anni. Infatti, lui proviene da una famiglia difficile e si ritrova a dover affrontare due sfide: da una parte quella di un atleta emergente e appassionato, dall’altra quella di un fratello maggiore amorevole e determinato. Nasce così un film emozionante, perfetto da guardare durante le festività di fine anno e adatto sia ad adulti che a ragazzi. La regia è affidata a Reginald Hudlin (The Black Godfather), nominato agli Academy Award. La colonna sonora invece è di Marcus Miller, vincitore ai Grammy Awards.

Trama di Safety: sempre al tuo fianco – di cosa parla

Come accennato, il film si ispira alla vera storia dell’atleta Ray McElrathbey. Ray è un ragazzo che frequenta la Clemson University che si trova ad affrontare diverse difficoltà legate alla sua famiglia. Viene aiutato dai suoi compagni della squadra di football e di tutta la comunità. Ciò gli permette di gestire al meglio i suoi problemi e soprattutto prendersi cura di suo fratellino.

Il piccolo Fahmarr viene preso in affidamento da suo fratello che lo porta con lui all’interno del college, dove vive nella sua stanza dello studentato universitario. Safety: sempre al tuo fianco è quindi un film drammatico, perché affronta tematiche forti e importanti, ma è pur sempre trattato dalla Disney che lo “addolcisce” evitando di porre l’accento sulle difficoltà, mentre sono i successi e il senso di fratellanza a prevalere. La narrazione diventa quindi adatta anche ai più piccoli.

Cast di Safety: sempre al tuo fianco

Nel lungometraggio il ruolo del protagonista è affidato all’attore Jay Reeves (già apparso in All American e in The Tax Collector). Thaddeus J. Mixson invece interpreta Fahmarr.

Insieme a loro nel cast troviamo Corinne Foxx, Hunter Sansone, Matthew Glave, Amanda Warren e diversi attori, molti dei quali poco conosciuti al grande pubblico.

Inoltre, Cast di Safety: sempre al tuo fianco è prodotto da Mark Ciardi, (che ha già lavorato al film Miracle) e Gordon Gray (The Rookie). Nel film, troviamo anche un cameo di Giorgio Tavecchio, il campione italiano di football americano che ha giocato nella National Football League (NFL).

Il regista Reginald Hudlin si è detto particolarmente soddisfatto del risultato: “Safety: Sempre al tuo fianco è un film sulla fratellanza e l’unione per un bene più grande, che è un messaggio di cui la nostra società ha bisogno in questo momento. È la storia di un ragazzo bloccato in una situazione in cui il fallimento non è un’opzione. Attraverso la pura forza di volontà riesce a fare l’impossibile, ispirando tutta la comunità che lo circonda a fare lo stesso”.

Dove e quando vedere Safety: sempre al tuo fianco

Il film è uscito sulla piattaforma di streaming Disney + l’11 dicembre 2020 e ha una durata di circa 2 ore. Quindi può essere visionato da tutti gli abbonati.

È possibile scegliere due tipologie di pagamento: 6.99€ mensili oppure 69.99 € all’anno. Dopo aver sottoscritto il contratto ed effettuato il login si può accedere alla piattaforma e vedere tutti i contenuti, tra cui anche il film Safety: sempre al tuo fianco e tutte le novità di dicembre di Disney +.