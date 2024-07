True crime: arriva la serie Avetrana – Qui non è Hollywood

Il delitto di Avetrana in cui perse la vita la quindicenne Sarah Scazzi è raccontato in una nuova serie tv italiana che propone quattro punti di vista diversi sull'omicidio

Avetrana – Qui non è Hollywood. È questo il titolo della nuova serie originale italiana in uscita fra pochi mesi che racconterà il delitto di Avetrana e il grande impatto mediatico che l’omicidio e le successive indagini hanno avuto in tutto il Paese. Diretta dal regista Pippo Mezzapesa, la serie è stata scritta dallo stesso Mezzapesa insieme ad Antonella W. Gaeta e Davide Serino, con la collaborazione di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Il debutto in streaming è atteso su Disney+ dopo l’estate.

Il trailer della serie su Avetrana

Avetrana – Qui non è Hollywood, di cui Disney+ ha recentemente diffuso il teaser trailer, racconterà l’omicidio della quindicenne Sarah Scazzi.

Il delitto è avvenuto nel 2010 ad Avetrana, in provincia di Taranto. La vicenda ebbe un grande risalto mediatico anche perché, dopo la scomparsa della ragazza, il caso venne portato a Chi l’ha visto? e proprio durante la diretta della trasmissione venne annunciato il ritrovamento del cadavere.

Nel 2017 la Corte suprema di cassazione ha riconosciuto colpevoli e condannato all’ergastolo per l’omicidio di Scazzi Sabrina Misseri e Cosima Serrano, cugina e zia della vittima. Michele Misseri, lo zio (padre di Sabrina e marito di Cosima) è stato condannato a otto anni per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove. Carmine Misseri (fratello di Michele) è stato condannato a 4 anni e 11 mesi per concorso in occultamento di cadavere.

La serie tv Avetrana – Qui non è Hollywood è composta da quattro episodi da 60 minuti ciascuno, ognuno con il punto di vista di uno dei protagonisti della storia: Sarah, Sabrina, Michele e Cosima.

Il libro su cui è basata la serie sul delitto di Avetrana

La serie è basata sul libro Sarah la ragazza di Avetrana, scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni e pubblicato da Fandango Libri. Entrambi gli autori hanno collaborato alla stesura della sceneggiatura. La serie è prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia.

«Il delitto di Avetrana è un caso che ha sconvolto l’Italia e mosso l’opinione pubblica», ha dichiarato il regista Pippo Mezzapesa. «Ringrazio The Walt Disney Company Italia e Groenlandia per avermi offerto l’occasione di raccontare con grande libertà questa storia a cui ci siamo approcciati con la cura che merita un caso così complesso, che continua a catturare l’interesse di tutti. Una storia che abbiamo voluto rappresentare attraverso gli occhi dei suoi protagonisti».

Il cast di Avetrana – Qui non è Hollywood

Nel cast di Avetrana – Qui non è Hollywood ci sono Vanessa Scalera nel ruolo di Cosima Misseri, Paolo De Vita in quello di Michele Misseri e Giulia Perulli in quello di Sabrina Misseri.

Imma Villa è Concetta Serrano, Federica Pala interpreta Sarah Scazzi e Anna Ferzetti è la giornalista Daniela. Giancarlo Commare veste i panni di Ivano e Antonio Gerardi quelli del Maresciallo Persichella.

Quando esce Avetrana – Qui non è Hollywood

Avetrana – Qui non è Hollywood sarà disponibile su Disney+ nell’autunno 2024.