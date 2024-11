Samsung Bespoke AI Combo, la lavasciuga AI arriva in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Dopo la presentazione all’IFA 2024 di Berlino la nuova Bespoke AI Combo, la lavasciuga AI di Samsung, è disponibile in preordine anche per il mercato italiano

Fonte foto: Samsung

Samsung ha annunciato l’arrivo in Italia della nuova Samsung Bespoke AI Combo, mostrata in anteprima all’IFA 2024 di Berlino.Si tratta di una lavasciuga intelligente in grado di sfruttare le funzioni basate sull’intelligenza artificiale del colosso sudcoreano per affiancare gli utenti nell’utilizzo e ottimizzare i cicli di lavaggio e asciugatura, preservando il bucato.

Altra novità di questo prodotto è il sistema di asciugatura basato su pompa di calore, una soluzione non certo nuova in questo settore ma che fino a questo momento è stato utilizzato esclusivamente nelle asciugatrici e non sulle lavasciuga. Una scelta che, secondo Samsung, garantisce una netta riduzione dei consumi e una crescita dell’efficienza di oltre il 20% (rispetto a un qualsiasi prodotto classe A) che sale al 60% nel lavaggio e al 30% nell’asciugatura utilizzando la modalità di risparmio energetico AI Energy Mode.

Samsung Bespoke AI Combo: scheda tecnica

La Samsung Bespoke AI Combo è una lavasciuga ad uso domestico sviluppata principalmente per le famiglie numerose, grazie alla capacità di ben 18 kg per il lavaggio e agli 11 kg per l’asciugatura.

Si tratta, insomma, di un prodotto combo ideale per i grandi carichi di lavoro ma che, al contempo, mantiene dimensioni ben più contenute rispetto a una lavatrice e una asciugatrice distinte, con Samsung che garantisce un volume inferiore del 43% (del 35% per i prodotti montati uno sull’altro).

Molte le funzioni a bordo tra cui la modalità Super Speed, che permette di lavare e asciugare circa 3 kg di vestiti in appena 98 minuti. Con la modalità AI Wash & Dry, invece, il dispositivo è in grado di analizzare i capi al suo interno, identificando peso e il tipo di tessuto definendo in totale autonomia il quantitativo di acqua necessario per il lavaggio (scelto in base al livello di sporco degli indumenti), il quantitativo di detersivo da utilizzare e i tempi di asciugatura al termine del lavaggio.

Inoltre, utilizzando delle funzioni di deep learning questo prodotto è in grado di memorizzare le abitudini dell’utente, consigliando i cicli di lavaggio e asciugatura utilizzati più di frequente.

Per utilizzare la lavasciuga si può utilizzare schermo touch da 7 pollici che permette di regolare le varie funzioni per il lavaggio e l’asciugatura e monitorare il corretto funzionamento di ogni programma selezionato. Sempre tramite lo schermo è anche possibile accedere alle informazioni sui consumi e, cosa altrettanto interessante, monitorare tutti gli elettrodomestici connessi alla rete, con la possibilità ad esempio di rispondere al citofono o guardare qualsiasi tipo di contenuto multimediale da Internet.

Samsung Bespoke AI Combo: prezzo e disponibilità

La nuova lavasciuga Samsung Bespoke AI Combo sarà disponibile anche in Italia direttamente dal sito ufficiale di Samsung a partire dal prossimo 25 novembre, al prezzo consigliato di 2.999 euro. Inoltre, chi effettuerà il preordine può anche scegliere un prodotto in omaggio tra 11 dispositivi a marchio Samsung selezionati appositamente dall’azienda sudcoreana.