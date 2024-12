Samsung svela i nuovi elettrodomestici Bespoke con display “AI Home”

Fonte foto: Samsung

Samsung ha annunciato un importante aggiornamento per la sua gamma di elettrodomestici Bespoke, anticipando le novità che saranno svelate in occasione della nuova edizione del CES, in programma nel corso del prossimo mese di gennaio 2025.

La casa coreana ha anticipato l’integrazione del display intelligente AI Home in un numero sempre maggiore di elettrodomestici. In questo modo, gli utenti potranno sfruttare gli elettrodomestici in modo ancora più smart, con anche la possibilità di controllare i vari dispositivi dell’ecosistema Smart Home di casa tramite la piattaforma SmartThings.

Le novità della gamma Samsung Bespoke

Il nuovo anno della gamma di elettrodomestici di Samsung sarà caratterizzato da una maggiore diffusione del display AI Home, destinato a diventare un elemento centrale dei prodotti Bespoke della casa coreana. Tra i nuovi prodotti in arrivo, infatti, c’è il frigorifero Bespoke con AI Home da 9 pollici che permetterà agli utenti di utilizzare le funzioni del Familiy Hub da 21,5 pollici ma in un formato più compatto.

Il display AI Home può funzionare come hub di controllo dei dispositivi della Smart Home, sia realizzati direttamente da Samsung che da terze parti che garantiscono la compatibilità con la piattaforma SmartThing. Grazie al display, quindi, gli utenti possono gestire, in modo ancora più semplice, luci e prese smart ed anche monitorare i consumi energetici, sfruttando SmartThings Energy.

Ad arricchire l’offerta di Samsung per la sua gamma di elettrodomestici c’è anche l’implementazione del display AI Home, in una versione da 7 pollici di diagonale, sulla lavasciuga Bespoke AI Laundry Combo. Questo sistema consente di monitorare i consumi e i cicli di lavaggio, ottenendo aggiornamenti software per migliorare le prestazioni e aggiungere nuove funzioni. La lavasciuga sarà disponibile anche in una versione con display da 4,3 pollici.

Tutti i dettagli relativi ai prezzi e alla disponibilità dei nuovi prodotti Bespoke con display AI Home saranno annunciati a margine del CES 2025, in programma a partire dal 7 gennaio 2025. I nuovi elettrodomestici anticipati questa settimana da Samsung arriveranno anche sul mercato italiano e saranno acquistabili nel corso del prossimo anno.

L’obiettivo è migliorare l’esperienza utente

La presentazione della nuova gamma di prodotti con display AI Home è l’occasione per Samsung di ribadire gli obiettivo futuri per la sua gamma di elettrodomestici smart. Secondo Jeong Seung Moon, EVP and Head of the R&D Team for Digital Appliances Business di Samsung Electronics, l’introduzione di display intelligenti rappresenta l’occasione per “elevare l’esperienza utente” e “migliorare l’usabilità” garantendo nuove funzioni oltre alla possibilità di scegliere tra display di diverse dimensioni.