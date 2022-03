Samsung conferma: nuovi Galaxy A economici in arrivo

Dopo aver annunciato il mese scorso la gamma di smartphone Galaxy S22 e di tablet Galaxy Tab S8, Samsung si appresta a fare un’ulteriore mossa per arricchire la sua gamma 2022. Il colosso sudcoreano sta infatti “spedendo" gli inviti per il “Galaxy A Event" del 17 marzo, evento durante il quale rivelerà dei nuovi dispositivi.

Sebbene non siano ancora emersi dettagli su tutto ciò che la compagnia presenterà tra pochi giorni, attraverso il suo sito stampa, Samsung ha confermato che tra i protagonisti dello show vi saranno i nuovi modelli della serie di smartphone economici Galaxy A. Entrando nei dettagli, presumibilmente l’azienda presenterà quei Galaxy A53, Galaxy A33 e Galaxy A23 di cui, negli ultimi mesi, si sono susseguite diffuse indiscrezioni. Ma cosa dobbiamo attenderci da questi nuovi device? Stando alle parole di Samsung “i nuovi fantastici dispositivi della serie Galaxy A sono progettati per fornire la migliore esperienza d’uso che le persone si attendono da uno smartphone“.

Galaxy A53: come sarà

Sulla base delle informazioni che sono emerse nelle ultime settimane, il Galaxy A53 dovrebbe contare su un display da 6,46 pollici, una batteria da 4.860 mAh e un processore a 8 core (non specificato) associato a 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna (espandibili tramite scheda microSD fino a 1 TB).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il terminale dovrebbe offrire tre obiettivi posteriori ed è anche previsto un sensore di impronte digitali sotto lo schermo. Considerando che il suo predecessore (il Galaxy A52 5G, in foto) è stato un ottimo telefono, il nuovo Galaxy A53 si potrebbe rivelare uno dei migliori dispositivi di fascia media dell’anno.

Galaxy A33 e Galaxy A23: come saranno

Il Galaxy A33 dovrebbe avere un design simile al Galaxy A53, mentre il Galaxy A23 dovrebbe essere lo smartphone più economico del gruppo. Le ultime indiscrezioni raccontano che presenterà un display da 6,6 pollici.

Prezzo e disponibilità

Dato che i predecessori sono presenti sul nostro mercato, non ci dovrebbero essere dubbi sull’approdo dei Galaxy A53, Galaxy A33 e Galaxy A23 in Italia.

Per quanto riguarda i prezzi, presumibilmente il Galaxy A23 dovrebbe costare circa 200 euro, il Galaxy A33 circa 369 euro ed il modello più costoso, il Galaxy A53, 450 euro circa. Non ci resta, a questo punto, che attendere il 17 marzo per scoprire come saranno e quanto costeranno i nuovi device del gigante asiatico.