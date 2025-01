CES 2025: Samsung lancia Eclipsa Audio per sfidare Dolby Atmos

Fonte foto: Samsung

Samsung, in occasione del CES 2025, non ha presentato i nuovi Galaxy S25, in arrivo tra poche settimane, ma ha svelato diversi nuovi prodotti e servizi. Tra gli annunci della casa coreana troviamo anche la conferma dell’integrazione di Eclipsa Audio sui TV e sulle soundbar della gamma 2025 di Samsung che, quindi, potranno offrire un’esperienza innovativa per la fruizione di contenuti con audio spaziale.

Cos’è Eclipsa Audio

Eclipsa Audio è una nuova tecnologia audio 3D, sviluppata da Samsung in collaborazione con Google che punta a sfidare Dolby Atmos. Questa tecnologia sarà utilizzabile con i modelli della gamma 2025 di Smart TV e soundbar dell’azienda coreana. Ricorrendo a Eclipsa Audio è possibile, per i creatori di contenuti, regolare dati audio (come la posizione e l’intensità del suono) e le riflessioni dell’audio nello spazio.

In questo modo, i contenuti multimediali possono offrire quella che Samsung definisce una “esperienza sonora tridimensionale immersiva“. La collaborazione diretta con Google permetterà ai creatori, già a partire dal 2025 (non c’è ancora una data ufficiale però) di caricare su YouTube dei video arricchiti da tracce audio Eclipsa.

In questo modo, gli utenti che acquisteranno uno dei prodotti di nuova generazione Samsung potranno guardare questo video sfruttando l’audio spaziale. Attualmente, Samsung è la prima azienda del settore ad adottare Eclipsa Audio all’interno della sua gamma.

In futuro, però, anche altri produttori avranno la possibilità di supportare questa tecnologia che potrebbe andare oltre ai video di YouTube, arrivando anche su altre piattaforme dove i creator pubblicano contenuti multimediali (ad esempio su social come Instagram o Facebook).

A tal proposito, nel comunicato ufficiale con cui Samsung ha annunciato il supporto a Eclipsa Audio, viene anche evidenziato l’avvio di un programma, in collaborazione con la Telecommunications Technology Association (TTA), per la certificazione dei dispositivi che potranno sfruttare la nuova tecnologia di audio spaziale nel corso del prossimo futuro.

Come usare Eclipsa Audio

La fruizione di contenuti con tracce audio Eclipsa Audio, inizialmente, sarà possibile solo con i nuovi prodotti della gamma 2025 di Samsung e, in particolare, con gli Smart TV (dagli entry level Crystal UHD ai top di gamma Neo QLED 8K) e le soundbar che la casa coreana porterà sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Non dovrebbe essere prevista, invece, la retro-compatibilità con prodotti di generazione precedente.

Ulteriori annunci in merito all’arrivo di nuovi prodotti compatibili con questa tecnologia per l’audio spaziale 3D arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Come sottolineato in precedenza, anche altri costruttori si preparano a supportare Eclipsa Audio.