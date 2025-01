Samsung Galaxy S25: data di lancio ufficiale al CES 2025

Samsung ha confermato la data di lancio ufficiale, in occasione dell'apertura del CES 2025, dei nuovi Samsung Galaxy S25, in arrivo tra poche settimane

Tra i tanti annunci in arrivo in queste ore dal CES 2025 c’è spazio anche per i nuovi Samsung Galaxy S25. La casa coreana, come previsto, non ha svelato i suoi nuovi top di gamma, che andranno a rimpiazzare i Galaxy S24 (in foto), ma ha confermato la data di lancio ufficiale, annunciando un nuovo evento Galaxy Unpacked che segnerà il debutto dei nuovi smartphone e, molto probabilmente, anche di altri prodotti come la seconda generazione di Galaxy Ring e il visore con Android XR.

Samsung Galaxy S25: quando arrivano

I nuovi Samsung Galaxy S25 saranno svelati nel corso dell’evento Galaxy Unpacked in programma il prossimo 22 gennaio. L’evento in questione si terrà a San Jose, in California, e sarà trasmesso anche in diretta streaming, a partire dalle 19 (ora italiana).

Samsung non ha fornito ulteriori dettagli in merito alla nuova generazione di Galaxy S, confermando però il debutto della “nuova evoluzione di Galaxy AI” e, quindi, ribadendo il focus sull’intelligenza artificiale anche per i nuovi top di gamma.

Samsung Galaxy S25: come saranno

La nuova generazione di Samsung Galaxy S25 sarà composta da diverse varianti: ci sarà il compatto Galaxy S25 a cui si affiancherà la versione Plus e il top di gamma Ultra. Possibile anche l’arrivo dell’inedito Galaxy S25 Slim, quarta variante (con spesso molto ridotto) della famiglia che, da tempo, è al centro di rumor e indiscrezioni.

Secondo le ultime informazioni, tutta la serie Galaxy S25 potrebbe avere il chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite, anche per via dei problemi di Samsung nello sviluppo di un chip Exynos in grado di tenere testa al SoC realizzato da Qualcomm e in grado di garantire prestazioni eccellenti.

Non ci dovrebbero essere sostanziali novità per quanto riguarda le dimensioni. S25 dovrebbe avere un display da 6,2 pollici, S25 Plus da 6,7 pollici e S25 Ultra da 6,8 pollici. Tutti i display saranno AMOLED LTPO con refresh rate fino a 120 Hz. Al momento, non sono chiare le specifiche del display della versione Slim, che dovrebbe avere uno spessore compreso tra 6 e 6,99 mm.

Tutta la gamma arriverà sul mercato con il sistema operativo Android 15, personalizzato dalla nuova versione della One UI, in arrivo anche su altri smartphone Galaxy. I top di gamma di Samsung riceveranno fino a 7 major update, con un supporto software che si estenderà fino al 2032. Ci saranno, naturalmente, le funzioni Galaxy AI.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, il posizionamento non dovrebbe cambiare, con un listino che partirà da circa 1.000 euro per la versione base del Galaxy S25 (che potrebbe dire addio al taglio da 128 GB) e arrivare fino a quasi 2.000 euro per la versione top del Galaxy S25 Ultra (con 1 TB di storage). Le vendite prenderanno il via sul finire del mese di gennaio 2025, subito dopo la presentazione.