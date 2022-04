Samsung Galaxy A economici: quale conviene comprare

Con la recente presentazione dei nuovi Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G e Galaxy A73 5G, Samsung ha rinnovato per intero la sua gamma Galaxy A, cioè quella dei dispositivi più economici. Lo ha fatto, però, non senza creare un bel po’ di confusione negli utenti, visto che restano ancora in vendita anche altri dispositivi, come il Galaxy A52s, arrivati da poco e con caratteristiche tecniche molto simili.

Ad aggravare la situazione, poi, il fatto che in Italia non tutti i nuovi dispositivi sono già disponibili e, per di più, tra quelli in vendita in Italia alcuni si trovano su Amazon ma non sul sito ufficiale di Samsung, o viceversa. Insomma, una gran confusione che rischia di scoraggiare l’utente o, peggio ancora, indurlo a fare un acquisto sbagliato. Ben venga l’aggiornamento della gamma e la presentazione di nuovi modelli, certo, ma Samsung dovrebbe fare un po’ di ordine. E, invece, l’ultima pubblicazione dell’ufficio stampa di Samsung ci dice che i due smartphone Galaxy A più interessanti per rapporto prezzo-prestazioni, cioè il Galaxy A53 5G e il Galaxy A33 5G, sono dotati dello stesso chip Exynos 1280 e hanno anche altre caratteristiche in comune.

Galaxy A33 5G: caratteristiche e prezzo

Partiamo dal dispositivo più economico tra i due: Samsung Galaxy A33 5G è uno smartphone con display da 6,4 pollici, con risoluzione Full HD+, di tipo Super AMOLED e con refresh rate di 90 Hz. Si basa sul processore Samsung Exynos 1280 a 5 nm, ha 6 GB RAM e 128 GB di memoria interna espandibile.

Ha un comparto fotocamere posteriore formato da 4 sensori: principale da 48 MP con stabilizzazione ottica, grandangolo da 8 MP, macro da 5 MP e sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Ha una batteria da 5.000 mAh, che supporta la ricarica a 25 watt ma in confezione è presente il caricatore da 15 watt. Il dispositivo è certificato IP67 contro l’acqua e la polvere. Samsung garantisce a questo smartphone 3 anni di aggiornamento del sistema operativo e 4 anni di patch di sicurezza.

Al momento il prezzo su strada di Samsung Galaxy A33 5G è di 389,90 euro.

Samsung Galaxy A33 5G – Versione 6/128 GB

Galaxy A53 5G: caratteristiche e prezzo

Per molti aspetti, Galaxy A53 5G è uguale a Galaxy A33 5G, per altri è invece migliore. Identico il chip e la dotazione di memoria, come anche la batteria (caricabatteria in confezione incluso) e persino la certificazione IP67.

Differente, invece, il comparto fotocamere: su Galaxy A53 5G troviamo una principale da 64 MP stabilizzata otticamente, un grandangolo da 12 MP, macro da 5 MP e profondità da 5 MP. Anche la frontale è migliore: da 32 MP.

Differenze anche nello schermo, che è un filo più grande (6,5 pollici) ma, soprattutto, ha una frequenza di aggiornamento che passa da 90 a 120 Hz. Diverso anche il supporto: 4 anni di aggiornamenti Android e 5 di patch di sicurezza.

Chiaramente diverso anche il prezzo, superiore: Samsung Galaxy A53 5G costa 469,90 euro, ma al momento su Amazon è in sconto a 401 euro (-15%). Cioè ad appena 12 euro in più di A33 5G, quindi è chiaro quale conviene comprare oggi.

Samsung Galaxy A53 5G – Versione 6/128 GB