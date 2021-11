Samsung Galaxy A03 è il nuovo telefono low cost in arrivo

Samsung Galaxy A03 è stato presentato senza troppo clamore da parte dell’azienda asiatica, che ne ha dato notizia senza eventi, senza i classici comunicati stampa, ma solo con un’immagine in cui vengono riassunte le caratteristiche principali. Non sono tutte, ma sono abbastanza per rendersi conto che si tratta di un low cost valido.

Samsung Galaxy A03 è potenzialmente la scelta perfetta per chi non va troppo per il sottile, e ad uno smartphone chiede principalmente una buona autonomia, uno schermo ampio, delle prestazioni non elevate ma affidabili, e vuole spendere il meno possibile. Galaxy A03 risponde a tutti questi requisiti, tranne a quello sul prezzo che si può solo immaginare: Samsung non ha ancora comunicato prezzo e disponibilità, ma sul primo aspetto si può ragionare mentre sul secondo si può dedurre che, essendo ufficiale, non dovrebbe mancare troppo al suo arrivo. Ecco le caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy A03 comunicate dall’azienda.

Samsung Galaxy A03, com’è fatto

Samsung Galaxy A03 ha uno schermo di tipo Infinity-V con diagonale da 6,5 pollici e risoluzione HD+, non elevatissima ma comunque sufficiente per offrire una buona esperienza di visione a coloro che non avessero troppe pretese.

Ad eseguire le operazioni comandate dall’utente c’è un chip octa core da 1,6 GHz di frequenza massima su cui Samsung non ha fornito dettagli, ad eccezione della sua architettura: è composto da due core ottimizzati per le operazioni più impegnative e da sei incaricati invece di eseguire quelle più “semplici".

Per quanto riguarda le memorie, Samsung Galaxy A03 sarà disponibile in tre diverse configurazioni: 3 GB di memoria RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, e 4 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Tuttavia ci sarà da capire se arriveranno tutte quante in Europa e in Italia o Samsung deciderà di commercializzarne solo alcune.

Samsung Galaxy A03 possiede una fotocamera frontale per i selfie da 5 megapixel f/2.2, e due posteriori, una da 48 megapixel f/1.8 e un’altra da 2 megapixel f/2.4. Pochi i dettagli in merito alla connettività: sappiamo solamente che lo smartphone low cost di Samsung supporta il Bluetooth, il Wi-Fi e possiede un ingresso USB-C, dotazione per nulla ovvia per la fascia d’ingresso del mercato. La “sorpresa" per la presenza della USB-C è accompagnata da quella per il supporto al Dolby Atmos.

La batteria di Samsung Galaxy A03 è da 5.000 mAh, una capacità in linea a proposte anche di fascia superiore che, alla luce della potenza ridotta del low cost coreano, dovrebbe garantire un ottimo livello di autonomia. Il sistema operativo è Android 11.

Samsung Galaxy A03 misura 164,2 x 75,9 x 9,1 mm.

Samsung Galaxy A03, quanto costa

Samsung Galaxy A03 sarà disponibile in tre colorazioni, nera, blu e rossa. Purtroppo l’azienda di Seul non ha fornito alcuna informazione in merito a disponibilità e prezzo del suo nuovo low cost, ma si può ipotizzare un listino simile a quello del predecessore, che a febbraio fu proposto a partire da 159 euro.